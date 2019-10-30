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شاهد.. شريف عامر يقود "تاكسي" في شوارع القاهرة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قام الإعلامي شريف عامر، بتجربة قيادة "تاكسي" في شوارع القاهرة، أثناء تقديمه لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية.

وناقش "عامر" مع زبائن الـ"تاكسي" بعض الأمور الحياتية والمعيشية مع المواطنين، مثل الطقس، وطبيعة عملهم، دون أن يدرك ضيوف البرنامج بوجود كاميرات في التاكسي، حتى يخبرهم بذلك ويطلب منهم السماح بإذاعة هذه الفقرة.

الجدير بالذكر أن الإعلامي شريف عامر، يتناول في برنامجه "يحدث في مصر" العديد من القضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل بال المواطن المصري.

وتناول في حلقة الثلاثاء قصة مقتل شاب، وإصابة صديقه ببتر في ساقه بعد قفزهما من القطار عقب طلب محصل القطار منهما إما دفع قيمة التذاكر أو النزول من القطار، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وقام وزير النقل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة أسرة الشاب لتقديم العزاء.
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ييحدث في مصر شريف عامر توك شو أخبار

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