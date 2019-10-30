شاهد.. شريف عامر يقود "تاكسي" في شوارع القاهرة

قام الإعلامي شريف عامر، بتجربة قيادة "تاكسي" في شوارع القاهرة، أثناء تقديمه لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية.





وناقش "عامر" مع زبائن الـ"تاكسي" بعض الأمور الحياتية والمعيشية مع المواطنين، مثل الطقس، وطبيعة عملهم، دون أن يدرك ضيوف البرنامج بوجود كاميرات في التاكسي، حتى يخبرهم بذلك ويطلب منهم السماح بإذاعة هذه الفقرة.





الجدير بالذكر أن الإعلامي شريف عامر، يتناول في برنامجه "يحدث في مصر" العديد من القضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل بال المواطن المصري.



