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تغيرات بالجملة في تشكيل ليفربول وأرسنال قبل موقعة الكأس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:12 ص
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صلاح ولاعبي أرسنال
صلاح ولاعبي أرسنال
السيد علي
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تنطلق مساء اليوم الأربعاء قمة دور الـ16 من كأس كاراباو، بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي تجمع بين ليفربول وآرسنال، وذلك في ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

وكان الليفر قد حسم أخر مواجهة له علي توتنهام في إطار منافسات البطولة المحلية، ليدخل مواجهة الارسنال بمعنويات عاليه وخاصة بعد تأكد سلامة نجم الفريق محمد صلاح، وعد تعرضه لأي مضاعفات  من الاصابه التي إشتكي وخرج علي أثرها خلال قمة توتنهام.

موعد مواجهة ليفربول وأرسنال في الكأس 

وتلعب المباراه اليوم الاربعاء 30-10-2019 في ملعب الانفيلد في تمام الساعه التاسعه والنصف مساءً.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال: 

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: هوفر، لوفرين، جوميز، ميلنر.

خط الوسط: تشامبرلين، جونز، كيتا، لالانا.

خط الهجوم: أوريجي، بروستر.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول 

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، موستافي، كولاسينك.

خط الوسط: توريرا، ويلوك، نيلس، أوزيل.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2 و سيعلق علي المباراه، المعلق المصري علي محمد علي. 

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