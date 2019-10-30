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شكوك حول لحاق نجم اليوفنتوس ضد جنوى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:18 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
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أثُيرت بعض الشكوك حول لحاق نجم يوفنتوس الأرجنتيني جونزالو هيجواين، بمواجهة جنوى غداً الأربعاءأ في الدوري الإيطالي بعدما تعرض لكدمة في الرأس يوم السبت في مباراة ليتشى.

وجاء إعلان الخبر على لسان المدير الفني ماوريسو ساري الذي قال في مؤتمر صحافي إن كلا من "هيغواين والبوسني ميراليم بيانيتش ليسا مستعدين للمنافسة".

وقال ساري "بيانيتش لم يتعرض لإصابة خطيرة، لكن سنرى كيف سينتهي الأمر. هيغواين تعرض لكدمة عنيفة وحتى يوم الاثنين لم يكن قد تعافى".

وبهذه الطريقة من المتوقع أن يكون التشكيل الهجومي لليوفي في مباراة جنوى مكونا من باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو.

وغاب رونالدو عن مباراة السبت من أجل الراحة بالاتفاق مع المدرب ويعود في مواجهة جنوى في ظل سعيه لزيادة حصيلته التهديفية بعد تسجيل أربعة أهداف مع الفريق في سبع مباريات في الدوري.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ضد جنوى يوفنتوس هيجواين رونالدو

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