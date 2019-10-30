قائد المصري يعلن موعد إنضمامه لمعسكر الفراعنة

وافق أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدى، بالترتييب مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على الإنضمام لمعسكر الفراعنة عقب لقاء فريقه أمام كوت دى اور بطل سيشل فى إياب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية .





ومن المنتظر أن يلاقي المصري نظيره، كوت دى اور فى الثالثة من الأحد المقبل باستاد برج العرب ، بعدما نجح فى الفوز فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة احرز منها اللاعب الهدف الرابع .





وقد أعلن حسام البدرى عن اختيار 32 لاعبا لمعسكر المنتخب من بينهم أحمد جمعة والذى يستعد من خلاله الفراعنة للقاءيي كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.





وشملت القائمة٣٢ لاعبًا كالتالي:

محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

ويبدأ المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري تجمعاً مفتوحا منذ الاثنين، ويستمر لمده ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين دون لاعبو الأهلي لإرتباطهم بمعسكر خارجى ودون لاعبو بيراميدز والمصري لإراباطهم بمباراة بالكونفدرالية.

ويبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.





