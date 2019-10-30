Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوفنتوس يزاحم ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:39 ص
Advertisements
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد الصو
Advertisements
تخطط إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، لمزاحمة ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سولي صراع أوروبي جديد بين يوفنتوس ومدريد

وأشارت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم، عن دخول البيانكونيري في مفاوضات رسمية للتعاقد مع ماتياس سولي والملقب "بميسي الصغير" لاعي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، بالعام الجديد.

وأوضحت التقارير أن اللاعب يعد هدفا للعديد من الأندية العالمية على رأسهم ريال مدريد الإسباني، والساعي بقوة لضم الموهبة الشابة بين صفوفه.

موهبة الأرجنتين تشعل سوق الانتقالات الشتوية

وقالت صحيفة "لاحازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، إن ماتياس سولي صاحب ال16 عاما يشبه كثيرا مواطنه ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، سيكون الصراع الشتوي المحتمل بين إدارتي يوفنتوس ومدريد، للظفر بخدماته المرحلة المقبلة.

والدة ماتياس تفضح وجهته المقبله

وأكدت الصحيفة، أن والدة اللاعب كشفت أمره مبكرا نحو وجهته المقبلة، بعدما حصلت على جواز سفر إيطالي في الأونة الأخيرة يسمح لنجلها السفر إلى تورينو للانتقال إلى نادي يوفنتوس بكل سهولة.

يوفنتوس يقترب من إنهاء الصفقة لصالحه

وتابعت الصحيفة، أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أنهى بالفعل الاتفاق مع أسرة اللاعب ماتياس سولي، للتعاقد معه سواء بالانتقالات الشتوية أو الصيفية.

كما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أمس الاثنين أن نادي ريال مدريد أرسل كشافيه لمراقبة ماتياس سولي عن كثب لاتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية ضمه.

ويسعى ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في تدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعانيه من تذبذب المستوى بالآونة الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ميسي اخيرة

أخبار تهمك

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 15 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 9 ساعات

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يزاحم ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي يصدم الريال ويتدخل لحسم صفقة القرن لصالح برشلونة

أخبار برشلونة اليوم 15 يناير 2019

يوفنتوس: سنتعاقد مع ميسي في حالة واحدة فقط!

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. صفقة تبادلية بين الملكي وإنتر و150 لحسم كبري الصفقات الصيفية

أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. البرسا يلجأ للخطة الأخيرة لحسم أهم صفقة وميسي يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

بأمر جوارديولا.. ميسي على أعتاب مانشستر سيتي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

09:25 م

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

02:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status