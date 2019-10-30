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صلاح يسابق الزمن لخوض مواجهة آرسنال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام عبد المحسن
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يأمل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في حسم موقف نجم الفريق المصري محمد صلاح من المشاركة فى مواجهة آرسنال غدًا فب دور الستة عشر في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف غدًا الأربعاء على ملعب آنفيلد.

ويسعى ليفربول في تكرار الفوز على ضيفه آرسنال بعد أن حسم لقاء الجولة الثالثة في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لصالحه والتي انتهت بفوز الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى مباراة شهدت تهديف النجم المصري صلاح للهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و59.

ويأمل صلاح في المشاركة في مواجهة ليفربول وآرسنال ليشارك أمام المدفعجية في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته في 6 مباريات، سجل فيها في 5 مباريات.

وكانت أول مشاركات الفرعون المصرى أمام المدفعجية في مارس 2014 عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي، حيث سجل خلالها هدفاً والمشاركة الثانية كانت مع بداية فترته في ليفربول في أغسطس 2017 والتي سجل خلالها هدفاً وصنع آخر، وفي ديسمبر 2017 سجل مجدداً. وفي ديسمبر 2018، سجل وصنع بينما سجل هدفين في آخر مواجهة جمعت الفريقين في أغسطس 2019.

أما المواجهة الوحيدة التي فشل فيها صلاح أمام آرسنال كانت في نوفمبر 2018 فى مباراة الدور الأول في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وكشف المدرب بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول غدًا أمام نظيره فريق آرسنال ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عن حالة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال ليندرز:"محمد صلاح بخير، استبداله أمام توتنهام في المباراة السابقة كان وقائيًا لأن بمرور الوقت يشعر ببعض الإجهاد ولكنه بخير".

واختتم ليندرز تصريحاته قائلاً :"‏سنهاجم في هذه المسابقة ونريد الفوز بها نحن على بُعد مباراة واحدة فقط من دور الثمانية نريد الجودة والهوية في لعبتنا والجاهزية أمر مهم ‏سيكون لدينا غدًا تشكيلة من اللاعبين الذين يشعرون بالمسؤولية عن الهجوم غداً والذين يعرفون مسئولية اللعب ضد آرسنال في ارضنا سيكون لدينا تشكيلة من المتعطشين والجاهزين والذين يريدون إثبات انفسهم‎".
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