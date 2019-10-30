مبابي يثير إعجاب جماهير ليفربول بعد مباراة توتنهام

أثار اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إعجاب جماهير ليفربول الإنجليزي وذلك عقب الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





مبابي يثير إعجاب جماهير ليفربول :-





وكان قد نشر اللاعب المصري محمد صلاح صورة له مع قائد الفريق جوردان هيندرسون خلال مباراة توتنهام على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث قام مبابي بالاعجاب على تلك الصورة.





هل ينتقل مبابي إلى ليفربول ؟





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن من المحتمل أن يتعاقد ليفربول مع مبابي خلال الموسم المقبل، خاصة في حال رحيل أحد الثنائي محمد صلاح أو ساديو ماني.





ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب خلال آخر موسمين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.





ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدفين خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد فريق مارسيليا في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.



