Advertisements
Advertisements
Advertisements

مبابي يثير إعجاب جماهير ليفربول بعد مباراة توتنهام

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
Advertisements
مبابي
مبابي
أحمد عصام
Advertisements
أثار اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إعجاب جماهير ليفربول الإنجليزي وذلك عقب الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مبابي يثير إعجاب جماهير ليفربول :-

وكان قد نشر اللاعب المصري محمد صلاح صورة له مع قائد الفريق جوردان هيندرسون خلال مباراة توتنهام على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث قام مبابي بالاعجاب على تلك الصورة.

هل ينتقل مبابي إلى ليفربول ؟

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن من المحتمل أن يتعاقد ليفربول مع مبابي خلال الموسم المقبل، خاصة في حال رحيل أحد الثنائي محمد صلاح أو ساديو ماني.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب خلال آخر موسمين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدفين خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد فريق مارسيليا في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبابي يثير إعجاب جماهير ليفربول بعد مباراة توتنهام مبابي كرة اقدم الأهاي اخيرة

أخبار تهمك

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 20 ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 19 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 13 ساعة

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

صاروخية صلاح في شباك تشيلسي تقود الريدز لخطف صدارة البريميرليج من مان سيتي

صلاح يقود التشكيلة المتوقعة لليفربول في مواجهة نابولي بدوري الأبطال

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

عاجل.. أزمة مدوية تواجه كلوب بعد إصابة صلاح

صدمة لنادى ليفربول بعد اصابة محمد صلاح

يورجن كلوب يقدم تحديثًا آخر حول إصابة محمد صلاح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

09:25 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

02:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status