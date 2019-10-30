برشلونة يرصد التعاقد مع 3 صفقات في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يترقب التعاقد مع 3 نجوم من صفوف ساو باولو البرازيلي من أجل لضم أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إيريك أبيدال السكرت ير الفني لبرشلونة سافر إلى ساولو باولو من أجل مشاهدة اللاعبين عن قرب.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أهداف برشلونة الثلاثة هم لاعب الوسط المهاجم إيجور جوميز البالغ من العمر 20 عامًا ولاعب الارتكاز ليزيرو البالغ من العمر 21 عامًا والجناح الأيمن أنتوني البالغ من العمر 19 عامًا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أبيدال استفسر من داني ألفيس نجم برشلونة السابق عن جودة زملائه الحاليين في ساو باولو.



كما أكدت تقارير إسبانية مؤخرًا أن برشلونة كان يراقب كلا من رودريجو كايو وإيفرتون سواريس في مواجهة جريميو وفلامنجو في مباراة العودة في الدور نصف نهائي من بطولة كوبا ليبرتادوريس في الأسبوع الماضي.



وحددت إدارة نادي برشلونة في الآونة الأخيرة أولى الصفقات الصيفية التي سيتم التعاقد معها بنهاية الموسم الجاري من أجل تدعيم الفريق.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تخطط لاستعادة خدمات جوردي ماسيب حارس مرمى الفريق السابق وحامي عرين بلد الوليد حاليًا.



وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة أن إريك أبيدال السكرتير الفني في برشلونة كان يعمل على إعادة جوردي ماسيب إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن رغبة الهولندي ياسبر سيليسن في الرحيل وفرمان فالفيردي بالتعاقد مع البرازيلي نيتو آجل إمكانية عودة حارس برشلونة السابق من بلد الوليد.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم يقدم أي عروض رسمية من أجل ضم اللاعب إلا أن أبيدال سيعود مرة أخرى من أجل إنهاء تلك الصفقة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.