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أستاذ اقتصاد يكشف متى تنخفض الأسعار (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:21 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة المنوفية، إن انخفاض الأسعار يتأثر بالعديد من العوامل، ومنها إنتاجية العامل. 

وأضاف "البنا"، في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أن رفع كفاءة العامل المصري سواء الزراعي أو الصناعي، من خلال التعليم والتدريب له علاقة بالإنتاجية ومن ثم يساعد جدًا في انخفاض الأسعار.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع الإنتاجية يقلل التكاليف، وبالتالي يؤثر على الأسعار، مشيرا إلى أن أي منتج يجب عليه أن يسعى إلى تخفيض التكاليف، وهذا موجود في السلع العالمية.

وأشار إلى أن هناك عوامل أيضا تؤثر على سعر الصرف، ومنها توفير العملة الأجنبية من الاستثمارات، وقرض صندوق النقد الدولي، ولكن لكي يستمر الانخفاض فإن هذا الأمر مرتبط بالطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني، ونحتاج زيادة القدرة على الإنتاج.
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