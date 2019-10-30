مراد وهبة: اللي يحارب الإرهاب لازم يحارب الأصوليات الدينية.. وغير ذلك "وهم" (فيديو)

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إن الأصولية الدينية "مكسرة الدينية ومدهولة الدولة"، ويجب نقدها لتهيئة المناخ لتيار جديد، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد تيار علماني ولكن هناك فكرة علمانية تحاول التحول إلى تيار.





وأضاف "وهبة" في لقاء مع برنامج "نطق فكرًا"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الأصوليات الدينية ليست موضع نقد في الصميم، ويتم تجاهلها والاكتفاء بالقول إننا نحارب الإرهاب، ولكن "هذا وهم"، مضيفا: "لازم اللي يقول بحارب الإرهاب لازم يقول أنا بحارب الأصوليات الدينية إذا أنت استبعدت هذا البند (الأصوليات الدينية) واكتفيت بمحاربة الإرهاب ولا له معنى ولا هتوصل لأي شيء".



