سيد عبد الحفيظ يكشف مصير صالح جمعه في الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة سيكون له دور قادم مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك ردًا على الشائعات التي طالت اللاعب خلال الأيام الماضية.





وصرح عبد الحفيظ، عبر قناة النادي الأهلي، أن صالح يؤدي بشكل جيد جدًا بتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يجتهد ويحاول الظهور بشكل جيد من أجل نيل فرصة للمشاركة أساسيًا مع الفريق.





وواصل عبد الحفيظ: "صالح لاعب جيد جدًا وسنه ما زال صغيرا، وكان له دور كبير مع الفريق في التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الماضي".





وأوضح مدير الكرة بالأهلي: "بيعمل اللي بيعمله وفي الآخر بقوله تعالى انت زي يوسف وأمير ولادي"، مشيرًا إلى أن صالح جمعة عليه أن يستمر في العمل على نفسه وتطوير قدراته الفنية والبدنية.





وأردف سيد عبد الحفيظ، أن رينيه فايلر، المدير الفني السويسري لفريق النادي الأهلي، قرر تقسيم فترة التوقف على مرحلتين، أولاهما في معسكر خارجي، والثانية في مصر بعد العودة.





وإختتم مدير الكرة بالأهلي: "المعسكر الخارجي هيبدأ الخميس ونرجع يوم 6 نوفمبر، وهيضم كل لاعبي الفريق ماعدا لاعبي المنتخب الأوليمبي، وهنخوض عدد من المباريات الودية".





رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضي منصور

