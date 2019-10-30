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سيد عبد الحفيظ يكشف مصير صالح جمعه في الأهلي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:08 ص
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صالح جمعه
صالح جمعه
السيد علي
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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة سيكون له دور قادم مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك ردًا على الشائعات التي طالت اللاعب خلال الأيام الماضية.

وصرح عبد الحفيظ، عبر قناة النادي الأهلي، أن صالح يؤدي بشكل جيد جدًا بتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يجتهد ويحاول الظهور بشكل جيد من أجل نيل فرصة للمشاركة أساسيًا مع الفريق.

وواصل عبد الحفيظ: "صالح لاعب جيد جدًا وسنه ما زال صغيرا، وكان له دور كبير مع الفريق في التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الماضي".

وأوضح مدير الكرة بالأهلي: "بيعمل اللي بيعمله وفي الآخر بقوله تعالى انت زي يوسف وأمير ولادي"، مشيرًا إلى أن صالح جمعة عليه أن يستمر في العمل على نفسه وتطوير قدراته الفنية والبدنية.

وأردف سيد عبد الحفيظ، أن رينيه فايلر، المدير الفني السويسري لفريق النادي الأهلي، قرر تقسيم فترة التوقف على مرحلتين، أولاهما في معسكر خارجي، والثانية في مصر بعد العودة.

وإختتم مدير الكرة بالأهلي: "المعسكر الخارجي هيبدأ الخميس ونرجع يوم 6 نوفمبر، وهيضم كل لاعبي الفريق ماعدا لاعبي المنتخب الأوليمبي، وهنخوض عدد من المباريات الودية".

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فيما قال سيد عبد الحفيظ، إنه لا يقلل من الزمالك أو جماهيره مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجال للمقارنة بين الناديين.

وصرح  سيد عبد الحفيظ أثناء استضافته بقناة الأهلي: "نحاول أن تكون الأجواء الرياضية خالية من الأساليب الغير صحيحة، ممكن أكون متسامح كنادي أهلي لكن لا أسامح في حق جماهيره".

وواصل عبد الحفيظ: "لكن السباب للجميع لا نقبل به، الاختلاف لا يبدأ بالمزاج وينتهي بالمزاج، وهذه الأمور تحدث في أماكن أخرى وليس في الأهلي فنحن نادي كبير".

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي: "حصلنا على بطولات كثيرة وأنت تقارن نفسك معنا، ولا نقلل إطلاقًا من نادي الزمالك أو جماهيره، لكن أين المقارنة".

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن شكوي فايلر من أرضية ملعب التتش، قائلاً: "المدرب لم يشتكي والملعب حاليًا في حالة جيدة، جميع ملاعب مصر في هذه الفترة حتى يناير تكون الملاعب غير جيدة بسبب الجو".

وتحدث عن موعد عودة نيدفيد: "كريم نيدفيد في خلال أسبوعين أو ثلاثة سيعود من الإصابة".

وعن إصابة لاعب الأهلي بالصليبي مرة أخري أكد عبد الحفيظ : "محمد محمود لاعب صاحب عقلية محترمة، رغم صغر سنة لديه ثقة كبيرة في امكانياته ومهاراته".

وأوضح لاعب الأهلي الأسبق: "وارد أن يمر لاعب الكرة في بداياته بأزمات ولكن هو محترف جدًا ومنضبط وأسلوب حديثه وعقليته تتناسب مع النادي الأهلي، وحظنا سئ أنه أصيب الموسم الماضي وعاد وأصيب مرة أخرى".

وعن ملفات تجديد نجوم الاهلي، أعلن عبد الحفيظ: "شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم فتح ملف التجديد خلال الفترة المقبلة".

وإحتتم مدير الكرة بالقلعة الحمراء حديثه: "هم لاعبين كبار ولديهم تاريخ وحسام عاشور مثلًا شارك في جميع بطولات الأهلي منذ عام 2004، اللاعبين الكبار في كثير من الأوقات يكونون هم عكاز المدير الفني".
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