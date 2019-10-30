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تركي آل الشيخ: "طال عمره حبيب أمه" شرطي لإقامة مبارة بين ألميريا والأهلي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
حسن شحاتة
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وافق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال حديثه في برنامج "نجم الجماهير"، على إقامة مباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا والنادي الأهلي ولكن بشرط واحد.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "يمكن أن تجمع الأهلي وألميريا مباراة، بل أننا ندفع أموالًا للأهلي حتى يقبل، لكن بشرط أن يكون الاستاد ممتلئ بالجماهير ويهتفون هتاف واحد هو طال عمره حبيب أمه".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أنهى خلافه مع محمود الخطيب، بعدما قام بمبادرة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن يقابل الخطيب مبادرته بالقبول والشكر.

وقام المستشار تركي آل الشيخ بأرسال وفد مساء أمس للإطمئنان على الحالة الصحية لمحمود الخطيب، خلال فترة علاجه، مؤكدًا على روح الأخوة التي تجمع بينهما وبين البلدين.
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم تركي آل الشيخ ألميريا والأهلي

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