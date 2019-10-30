مفاجأة.. تركي آل الشيخ يوضح سبب تغريدته للخطيب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال حديثه في برنامج "نجم الجماهير"، عن سبب تغريدته للخطيب.





وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "سبب التغريدة أن هذا الأمر الذي يأمرنا به ديننا الإسلامي وأخلاقنا، والفكرة لم تكن بسبب شئ معين ولكن هذا واجب والغريب لو مكنتش فعلت ذلك".





وأضاف: "أنا شربت من كأس مر فكيف أوافق أن غيري يشرب من نفس الكأس، فهذا عرض لايجب أن نخوض فيه وعلينا أحترام بعضنا البعض".





وكان تركي آل الشيخ قد كتب عبر صفحته الشخصية فيس بوك في وقت سابق قائلاً: "لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيراً ... لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل وعندما مرض دعوت له بشفاء.. هاذي أخلاق العرب وهاكذا تربينا، أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءه له!! أو التقليل منه!! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيداً.. السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره".