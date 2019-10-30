صفقة تبادلية تنهي مسيرة "بيل" مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أقتراب رحيل الدولي الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد الإسباني، في صفقة تبادلية خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، في ظل صراعات اللاعب الأخيرة مع مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.





أقتراح فلورنتينو بيريز بشأن جاريث بيل





وذكرت شبكة "دون بالون" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أقترح دخول نجمه الويلزي جاريث بيل في صفقة تبادلية مع أحد أندية بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الشتوي.





وجاء أقتراح بيريز برحيل جاريث بيل عن الميرنجي، على خلفية دخوله في صراعات عديدة مع زيدان، حيث أن الأخير كان يريد رحيله بشدة في الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلقى عرو ض قوية لرحيله، وعلى الرغم من مشاركته في العديد من المباريات منذ بداية الموسم إلا أن استبعاده من قائمة مباراة كلوب روج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، نشبت أزمة جديدة مع اللاعب في ظل أقتراب موسم الإنتقالات الشتوية.





صفقات اليونايتد وبايرن المقترحة

وأقترح بيريز على ريال مدريد التعاقد مع لاعب من الثنائي سيرجي جنابري والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مقابل رحيل الويلزي جاريث بيل لصفوف البافاري، بينما أقترح على الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الحصول على خدمات بيل مقابل التعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوجبا، أو المهاجم الصاعد ماركوس راشفورد.