Advertisements
Advertisements
Advertisements

صفقة تبادلية تنهي مسيرة "بيل" مع ريال مدريد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:40 ص
Advertisements
جاريث بيل
جاريث بيل
حسن شحاتة
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أقتراب رحيل الدولي الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد الإسباني، في صفقة تبادلية خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، في ظل صراعات اللاعب الأخيرة مع مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

أقتراح فلورنتينو بيريز بشأن جاريث بيل

وذكرت شبكة "دون بالون" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أقترح دخول نجمه الويلزي جاريث بيل في صفقة تبادلية مع أحد أندية بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وجاء أقتراح بيريز برحيل جاريث بيل عن الميرنجي، على خلفية دخوله في صراعات عديدة مع زيدان، حيث أن الأخير كان يريد رحيله بشدة في الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلقى عرو ض قوية لرحيله، وعلى الرغم من مشاركته في العديد من المباريات منذ بداية الموسم إلا أن استبعاده من قائمة مباراة كلوب روج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، نشبت أزمة جديدة مع اللاعب في ظل أقتراب موسم الإنتقالات الشتوية.

صفقات اليونايتد وبايرن المقترحة
وأقترح بيريز على ريال مدريد التعاقد مع لاعب من الثنائي سيرجي جنابري والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مقابل رحيل الويلزي جاريث بيل لصفوف البافاري، بينما أقترح على الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الحصول على خدمات بيل مقابل التعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوجبا، أو المهاجم الصاعد ماركوس راشفورد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميركاتو الشتوي مانشستر يونايتد كرة القدم جاريث بيل اخيرة

أخبار تهمك

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 11 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ 33 دقيقة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضي منصور

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 18 ساعة

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

برشلونة يرفض استعارة أليكسيس سانشيز

صفقة تبادلية ضخمة تقرب بوجبا من ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. صفقة تبادلية بين الملكي وإنتر و150 لحسم كبري الصفقات الصيفية

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

ريال مدريد يستعد لحسم صفقته السادسة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status