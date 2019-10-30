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ميرنا وليد لـ"الفجر الفني": "بنتي الكبيرة زعلت من الشهرة والصغيرة بتحب الأضواء"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعربت الفنانة ميرنا وليد، عن سعادتها بردود الأفعال حول تصدر حلقتها الأخيرة مع بناتها تريند علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبر الظهور الإعلامي الاول لهن سويا.

وتابعت ميرنا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلة: "حب واهتمام الناس من أكبر نعم ربنا علينا واستقبالهم الجميل الدافئ لرجوعي في مسلسل( قيد عائلي) وتعليقاتكم المشجعة ليا فرحتني قوي قوي واهتمامكم بيا اللي وصلني بعد أول يوم من إذاعة برنامج (معكم) لمنى الشاذلي إن الحلقة بتاعتي تبقى تريند ومليون ونص مشاهدة بعد يوم واحد بس".


وتابعت: "بنتي الكبيرة زعلت من الشهرة كل ما تدخل مكان وحد يقولها شوفتك في الحلقة تيجي تقولي يامامي انا زهقت كل شوية حد يقولي شوفتك عكس بنتي الصغيرة بتحب تخطف الاضواء ولو روحت الريد كاربت من غيرها تقولي اقعدي وانا أروح".

أعمالها المقبلة
وعن أعمالها المقبلة أكدت أن الاختيار بعد قيد عائلي صعب جدا وخاصة انها دائما تختار أدوارها بدقة حيث منذ لحظات ظهورها علي الشاشة كل دور له ذكريات مميزة وشد الجمهور.

وكانت الإعلامية منى الشاذلي، قد استضافت الفنانة ميرنا وليد وابنتيها مريم ومايا، من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، وشاركت "ميرنا" وبناتها في لعبة الأسئلة ووجهت لهن منى الشاذلي بعض الأسئلة عن حياتهن الشخصية وأجبن عليها.

وأكدت ميرنا وليد وابنتاها أنها تذاكر لهما دروسهما بشكل دائم وأنها تحرص على متابعة واجباتهما المدرسية طوال فترة الدراسة.

وأجمعت مريم ومايا أن والدتهما ميرنا وليد "بتعك" في الأكل بينما اعترفت ميرنا وليد أن ابنتيها تحصلان على ملابسها وأدوات تجميلها لتلعبا بها.

واعترفت مريم ومايا أنهما تخدعان والدتهما أحيانًا وتدعيان المرض كي لا تذهبا للمدرسة وأنهما تنجحان في خداعها فعلًا، وبكت البنتان بشكل مصطنع خلال الحلقة وقالت الإعلامية منى الشاذلي "أنا نفسي صدقت".


ظهورها في احتفالية بهية 
جاءت الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والفنانين والرياضيين والاعلاميين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الاسبق والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد فتحي ولاعب التنس أنور الكموني ولاعبة تنس الطاولة دينا مشرف والفنانين نسرين طافش وميرنا وليد وفيراس سعيد وأمل رزق وعايدة الأيوبي وتامر فرج والإعلامي عمرو الليثي والإعلاميتين عبير الشيخ وأميرة العقدة، وممثلي بنك القاهرة والبنك المصري للتنمية والصادرات وبنك الامارات دبي الوطني ورئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دعاء فاروق وكان فى استقبال الحضور رئيس مجلس إدارة بهية تامر شوقي وعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد حمدى.

المكرمون
وفى ختام الاحتفالية كرمت بهية الحضور من الفنانين والاعلاميين والرياضيين والوزراء وشركاء النجاح وعدد من المحاربات فى جو ملىء بالتفاؤل والبهجة. 

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