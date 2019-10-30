موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال يوم الأربعاء 30/10/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال :-





وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أرسنال في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال :-





وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس 2 HD.





وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بالمباراة الماضية بالدوري الانجليزي الممتاز على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادل فريق أرسنال في ديربي لندن مع فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.





ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.





يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر لقب لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الماضي، حيث كان قد حقق السيتي جميع الألقاب في انجلترا لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية خلال موسم واحد.



