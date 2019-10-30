Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال يوم الأربعاء 30/10/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
ليفربول وأرسنال
ليفربول وأرسنال
أحمد عصام
Advertisements
يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال :-

وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أرسنال في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس 2 HD.

وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بالمباراة الماضية بالدوري الانجليزي الممتاز على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادل فريق أرسنال في ديربي لندن مع فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر لقب لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الماضي، حيث كان قد حقق السيتي جميع الألقاب في انجلترا لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية خلال موسم واحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مواجهة ليفربول محمد صلاح ليفربول وأرسنال ليفربول ضد آرسنال محمد صلاح ليفربول ضد آرسنال ليفربول اليوم كرة القدم اليوم الأربعاء

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 8 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ 33 دقيقة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضي منصور

منذ ساعة و 23 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ليفربول و كينز دونز في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

يلا شوت plus now مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بث مباشر kora live كورة ستار i7sry تابع لايف ماتش ليفربول goal

كورة لايف| youtube مشاهدة بث مباشر ليفربول ضد كينز دونز LIVE KORA HD

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

قمة نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status