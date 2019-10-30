"لا تتحدث في هذه الأشياء على الهاتف".. فضيحة أردوغان ونجله (فيديو)

أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، تسريبًا صوتيًا يفضح فساد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجله، وتدخله في شؤون القضاء التركي.



وقال نجل أردوغان، خلال التسريب الصوتي، لوالده: "لا أعلم ما إذا كان يمكنني الحديث الآن أم لا"، متسائلًا: "متى ستأتي يا أبي؟"، في حين رد الرئيس التركي: "سوف أنظر في الأمر، أنا الآن أعمل على تنظيم جدول أعمالي وبرنامجي الخاص بالغد، ان استطعت تنظيم جدول أعمالي الغد".



ورد "نجله": "يا أبي لا بد من القيام بعملية وحملة ضد رجال الأمن والنيابة العامة في أسرع وقت ممكن، لا بد القيام بحملة ضد النيابة العامة، وكبار جماعة فتح الله جولن".



وحذره أردوغان، قائلًا: "يا ابني لا تخلط الأمور ولا تتحدث في مثل تلك الأشياء في الهاتف، توقف عنها الآن".







