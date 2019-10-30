Advertisements
Advertisements
Advertisements

"لا تتحدث في هذه الأشياء على الهاتف".. فضيحة أردوغان ونجله (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، تسريبًا صوتيًا يفضح فساد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجله، وتدخله في شؤون القضاء التركي.

وقال نجل أردوغان، خلال التسريب الصوتي، لوالده: "لا أعلم ما إذا كان يمكنني الحديث الآن أم لا"، متسائلًا: "متى ستأتي يا أبي؟"، في حين رد الرئيس التركي: "سوف أنظر في الأمر، أنا الآن أعمل على تنظيم جدول أعمالي وبرنامجي الخاص بالغد، ان استطعت تنظيم جدول أعمالي الغد".

ورد "نجله": "يا أبي لا بد من القيام بعملية وحملة ضد رجال الأمن والنيابة العامة في أسرع وقت ممكن، لا بد القيام بحملة ضد النيابة العامة، وكبار جماعة فتح الله جولن".

وحذره أردوغان، قائلًا: "يا ابني لا تخلط الأمور ولا تتحدث في مثل تلك الأشياء في الهاتف، توقف عنها الآن".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محمد الباز فضيحة اردوغان اكستر نيوز اردوغان

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 12 ساعة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 15 ساعة

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 10 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 17 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

كذبة ليونيل ميسي.. مع مرور الزمن الجسد لا يرحم

منذ أقل من ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 19 ساعة

يوفنتوس يزاحم ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بلال أردوغان.. فاسد يبنى ثروته بالاستيلاء على مقدرات الشعب التركي

"فساد مالي والإتجار في نفط داعش".. أبرز جرائم نجل "أردوغان"

في تسريب صوتي.. فضيحة جديدة لـ"أردوغان" ونجله والتكلفة 25 مليون دولار

رغم ادعاءاته بالإصلاح.. أردوغان ونجله يغرقان في الفساد ويهددان تركيا بالانهيار (تقرير)

"فضيحة مالية جديدة".. فساد نجل أردوغان عرض مستمر

أحمد موسى يذيع تسريبًا يكشف استيلاء أردوغان وعائلته على أموال الشعب التركي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

02:41 ص

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status