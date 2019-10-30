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القصة الكاملة لواقعة إجبار شابين على القفز من قطار الإسكندرية (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
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ضحايا قطار الاسكندرية
ضحايا قطار الاسكندرية
أمنية فوزي
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تحدث تامر عيد، شقيق محمد عيد ضحية قطار الإسكندرية عن الواقعة، موضحًا أن شقيقه كان يقضي أسبوع مصيف مع صديقه في شقة خاصة بهم الإسكندرية، لافتًا إلى أن هوايته هو وصديقه هو "الهاند ميد"، ولكنهم ليسوا باعة متجولين، متابعًا أن شقيقه وصديقه تواصلوا معهم وأخبروهم بأنهم ليس لديهم أموالًا للعودة، متابعًا: "قولنا لهم اركبوا أي مواصلة وأول ما توصلوا إحنا هنحاسب".


وأضاف "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن صديق شقيقه تواصل معه هاتفيًا الساعة الرابعة فجرًا، وهو في حالة انهيار تام، وأخبرهم بالواقعة، معلقًا: "أخويا مش شقي ولا بيحب المشاكل والخناقات، ولو بتاع مشاكل كان اتخانق مع الكمسري أو ضربه، الكمسري قال لهم يا تدفعوا يا تنزلوا".


وكشف شقيق الضحية، آخر ما قاله شقيقه قبل إجبار الكمسري له على النزول من القطار أثناء تحركه لعدم وجود تذكرة معه، قائلًا: "شقيقي قاله هي البلد مفيهاش رحمة ولا إنسانية، اتقوا الله، هي البلد مفيهاش حد جدع"، لافتًا إلى أن الركاب حاول أن يحلوا المشكلة، والكمسري قال لهم: "إللي هيتكلم هينزل معاه"، معلقًا: "الكمسري حد ولا عنده قلب ولا أي حاجة تخص البني آدمين، وقاعد بيضحك في التحقيقات، وزمايله راحوا ليه هما والمحامي وودوله أكل واتخانقوا مع أمناء الشرطة"، لافتًا إلى أنه نبه على الجميع ألا يتحدث معهم إلى حين استرداد حق شقيقه، وأن أمناء الشرطة طردوا أصدقائه.

كما كشف "عيد"، كواليس ما دار بينهم وبين وزير النقل كامل الوزير، أثناء زيارتهم اليوم، لتقديم واجب العزاء في شقيقه، قائلًا: "وزير النقل ابن بلد وجدع واتكلم معايا بكل صراحة، وقالي إللي إنت عايزه أنا هعملهولك، قولتله أنا عايز حق أخويا، وطلبت منه تسريع الإجراءات، وقالي مفيش حاجة هتطول إن شاء الله، وأنا مش بطبل لحد ولا بفخم لحد لأني ليا حد"، وعن تكاليف صوان العزاء، وحقيقة مشاركة وزير النقل فيها، قال: "عزا أخويا اتعمل وأنا مش هقول غير كده"،

وأشار إلى أن وزير النقل تعهد بدفع نفقات المحامي من أمواله الخاصة.

وعلق على أسباب رفضهم لتعويض وزارة النقل بمبلغ 100 ألف جنيه عن وفاة شقيقه، قائلًا: "أنا عايز أركن موضوع الماديات على جنب، كل إللي عايزه هو حق أخويا"، متابعًا: "أنا شوفت إللي محدش شافه، وإللي شوفته في أخويا مشوفتهوش في أفلام الزومبي"، مستكملًا: "إللي شوفته في أخويا كان في انتفاضة 2001 بين الفلسطينيين والإسرائيلين".

كما أشاد شقيق الضحية، بالشعب المصري، قائلًا: "كل المصريين وقفوا بجانبي، هي دي بلد الشهامة والجدعنة"، موضحًا أن المصريين يتواصلون معه من كافة المحافظات لتقديم واجب العزاء، معلقًا: "التليفون مش مبطل رن".

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