شقيق ضحية تذكرة القطار: هذا ما قاله لي وزير النقل عند رؤيتي (فيديو)

عرض برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، لقاء مع أسرة الشاب "محمد عيد"، المعروف بـ"ضحية تذكرة قطار الموت"، بعد أن أجبره كمسري القطار 934 المتجهة من الإسكندرية إلى الأقصر، على النزول من القطار.





وقال "تامر عيد" شقيق الضحية، إن شقيقه كان في طريقه إلى الإسكندرية ليقضي أسبوع مع صديقه، واتصل بهم وقال لهم إن المال الذي بحوزته نفذ، فطلبوا منه أن يستقل سيارة تقله إلى البيت وهم يدفعون ثمنها، لافتا إلى أن هذه كانت أخر مكالمة معه، ولا يدرون ما حدث لكي يستقل القطار.





وأشار "عيد" إلى أنهم لم يكونوا على علم بعودته على متن قطار، وكانوا يعتقدون أنه قادم بـ"سيارة ميكروباص"، موضحا أنهم تلقوا نبأ مقتله الساعة الرابعة فجرًا من صديقه أحمد.



