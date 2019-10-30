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شقيق ضحية تذكرة القطار: هذا ما قاله لي وزير النقل عند رؤيتي (فيديو)
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:58 ص
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نعيم يوسف
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عرض برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، لقاء مع أسرة الشاب "محمد عيد"، المعروف بـ"ضحية تذكرة قطار الموت"، بعد أن أجبره كمسري القطار 934 المتجهة من الإسكندرية إلى الأقصر، على النزول من القطار.
وقال "تامر عيد" شقيق الضحية، إن شقيقه كان في طريقه إلى الإسكندرية ليقضي أسبوع مع صديقه، واتصل بهم وقال لهم إن المال الذي بحوزته نفذ، فطلبوا منه أن يستقل سيارة تقله إلى البيت وهم يدفعون ثمنها، لافتا إلى أن هذه كانت أخر مكالمة معه، ولا يدرون ما حدث لكي يستقل القطار.
وأشار "عيد" إلى أنهم لم يكونوا على علم بعودته على متن قطار، وكانوا يعتقدون أنه قادم بـ"سيارة ميكروباص"، موضحا أنهم تلقوا نبأ مقتله الساعة الرابعة فجرًا من صديقه أحمد.
ولفت إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل قام زارهم وتحدث معهم، وطلبوا منه أن يحصلوا على حق شقيقهم المتوفي، فقال لهم إنه لن يترك حقه، وأنه على استعداد لدفع تكاليف المحامي من حسابه الشخصي، وإذا صدر حكم على السائق لن تقوم الوزارة بالاستئناف.
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