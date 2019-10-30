تركي آل الشيخ ينشر فيديو ترويجي لمفاجآت وفعاليات موسم الرياض





نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ قليل فيديو ترويجي لفعاليات موسم الرياض.





واحتوى الفيديو الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على لقطات من





بوليفارد الرياض

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن منطقة بوليفارد الرياض استقبلت أكثر من 2 مليون زائر خلال 4 أيام فقط.









وكان "آل الشيخ" قد أعلن في وقت سابق، أن أعداد الحضور للفعاليات في "بوليفارد الرياض" خلال 24 ساعة من افتتاحه، وصلت إلى 1.2 مليون زائر.





كما شهد الافتتاح الرسمي لـ"موسم الرياض" عبر مسيرةٍ في منطقة الرياض بوليفارد الملقَّبة بـ"عروس الموسم" حضورًا تجاوز الطاقة الاستيعابية لمنطقة البوليفارد، حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 500 ألف للاستمتاع بالمسيرة والفعاليات العالمية المبهرة، التي نالت إعجاب الجميع.

الافتتاح العالمي لل بوليفارد

وتم تداول العديد من صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الافتتاح العالمي ووصلت عدد من الهاشتاجات الخاصة بالموسم على "تويتر" إلى الترند، من أبرزها لنافورة الراقصة، الذي وصل إلى المركز الأول في السعودية، ويلا على البوليفارد، الذي حل ثالثاً، ومسيرة موسم الرياض، الذي جاء خامساً، في حين أتى تطبيق "موسم الرياض"، ثم "my table" الأكثر تحميلاً في السعودية.









إضافة إلى ذلك، جرى تقديم بث مباشر على عدد من هذه المواقع ليشاهد الجميع في كافة الأماكن الألعاب النارية التي أطلقت في أربعة مواقع، هي: "برج الفيصلية، وبرج المملكة، والبرج المجدول، والبوليفارد"، لتصل الفرحة إلى السماء، في تطبيق عملي لوصف الموسم "سعيدة ومنورة في سماها وأرضها.. هذي الرياض في موسمها".





فعاليات منطقة البوليفارد،

جدير بالذكر تستمر فعاليات منطقة البوليفارد، إلى نهاية موسم الرياض في منتصف شهر ديسمبر ومن أهمها النافورة الراقصة، أكبر نافورة راقصة في السعودية، حيث تتضمن عرضاً موسيقياً ثلاثي الأبعاد، يجمع الدخان والنار مع الماء، ليالي المحروسة التي تأتي بأجواء مصرية عبر تجسيد الحارات القديمة في مصر، مثل ميدان التحرير، وحي الأزهر، والحسين، واستضافة عدد من الفنانين الشعبيين المصريين، منهم محمود الليثي، ومصطفى حجاج، وعبدالباسط حمودة، إضافة إلى تقديم أشهر الأكلات المصرية.



