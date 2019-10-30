ليس صلاح وحده.. يوفنتوس يراقب ثنائي أخر من الدوري الإنجليزي

يراقب نادي يوفنتوس الإيطالي ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز لضم بعضهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





يوفنتوس يستهدف ضم محمد صلاح





وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي يوفنتوس يراقب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضمه في الصيف.





وذكرت الصحيفة أن نادي يوفنتوس يرغب في ضم صلاح ليكون البديل المناسب على المدى البعيد للبرتغالي كريستيانو رونالدو.





يوفنتوس يراقب ثنائي توتنهام





كما كشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس يراقب الثلاثي كريستيان إريكسن وتوبي ألديرفيرليد نجمي نادي يوفنتوس لضم أحدهم في الصيف.





كشافي يوفنتوس يراقبو الثلاثي





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس أرسل كشافيه لمراقبة اللاعبين الثلاثة خلال المباراة التي جمعت بين نادي ليفربول ونادي توتنهام منذ عدة أيام.





ميزانية نادي يوفنتوس





كما كشفت الصحيفة أن ميزانية نادي يوفنتوس في الصيف ستكون حوالي 335 مليون جنية إسترليني.





ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي





ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.



