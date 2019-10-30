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اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يناقش دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مائدة مستديرة، بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف؛ لمناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية، وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال.

يأتي ذلك بمقر المجلس، اليوم الأربعاء، بمشاركة 40 صحفي من الصحف القومية والحزبية والخاصة، والإعلاميين بمحطات الإذاعة، والقنوات بالهيئة الوطنية للإعلام والخاصة.
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الكلمات المفتاحية

مكرم محمد اليونيسيف الفجر الأعلى للإعلام

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