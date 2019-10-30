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بسبب مرتضى منصور.. شكوى من الأهلي ضد خالد الغندور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:52 ص
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خالد الغندور ومرتضى منصور
خالد الغندور ومرتضى منصور
ميسون أبو الحسن
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تقدم النادي الأهلي، بشكوتين رسميتين إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفهمي عمر رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ضد قناة الحدث اليوم، والإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم.

وقالت الشكوى إن المذكورين خالفوا الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي، وقاموا بتحويل القناة إلى منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قِبل رئيس نادي الزمالك.
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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور خالد الغندور برنامج الزمالك اليوم النادي الأهلي الفجر

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