"الغرفة التجارية": سعر الأسمنت سينخفض إلى النصف.. لهذا السبب

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الدولار مكون رئيسي في التكلفة الصناعية والتجارية، خاصة أن الكثير من الصناعات في مصر تعتمد على استيراد مكوناتها بنسبة 100%.





وتابع "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن انخفاض الدولار 130 قرش خلال الأشهر الماضية، من المفترض أن ينعكس بصورة مباشرة على انخفاض الأسعار، لكن المشكلة في مصر كثرة الاحتكارات التي تتحكم في هوامش الربح.



