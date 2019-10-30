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"الغرفة التجارية": سعر الأسمنت سينخفض إلى النصف.. لهذا السبب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الدولار مكون رئيسي في التكلفة الصناعية والتجارية، خاصة أن الكثير من الصناعات في مصر تعتمد على استيراد مكوناتها بنسبة 100%.

وتابع "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن انخفاض الدولار 130 قرش خلال الأشهر الماضية، من المفترض أن ينعكس بصورة مباشرة على انخفاض الأسعار، لكن المشكلة في مصر كثرة الاحتكارات التي تتحكم في هوامش الربح. 

وأشار إلى أن الدولة كسرت بعض الاحتكارات في السلع الاستراتيجية مثل الإسمنت، موضحَا أن سعر الأسمنت وصل لـ1400 جنيه خلال الأشهر الماضية بسبب اتفاق الشركات المهيمنة على السوق في تحديد هوامش الربح، مستغلين في ذلك تعطل مصنع أسمنت العريس بسبب بعض الأعمال الإرهابية، وبعد عودة عمل هذا المصنع، وافتتاح مجمع بني سويف للأسمنت انخفض سعر الأسمنت لـ750 جنيه.
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الكلمات المفتاحية

مواد البناء سعر الأسمنت الغرفة التجارية أخبار مصر

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