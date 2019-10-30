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نجمي أرسنال يهددان بالرحيل في هذه الحالة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
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بيريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت
بيريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت
حسام مجدي
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أصبح نجمي نادي أرسنال الإنجليزي يهددان الفريق بالرحيل خلال الفترة القادمة في حالة وحيده كشرط لهم أن يحققه الفريق وإلا لن يستمرا.

لاكازيت وأباميانج يهددان بالرحيل

وكشفت صحفية "ديلي تليجراف" البريطانية أن بيريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت نجمي نادي أرسنال يهددان النادي بالرحيل في نهاية الموسم.

شرط لاكازيت وأوباميانج للبقاء مع أرسنال

وأكدت الصحيفة أن ثنائي نادي أرسنال أوباميانج ولاكازيت وضعا شرط للاستمرار مع النادي وهو التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

يذكر أن نادي أرسنال يشارك هذا الموسم في بطولة الدوري الأوروبي وغاب عن بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة نادي مانشستر يونايتد ونادي ولفرهامبتون.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع أوباميانج ولاكازيت سواء في الانتقالات الصيفية أو الانتقالات الشتوية ولكن الثنائي ينتظر حتى نهاية الموسم.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد لاكازيت اوبامينج ارسنال

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