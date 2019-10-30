موعد مباراة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون اليوم 30/10/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه يوم الأربعاء 30 أكتوبر على ملعب الفيلا بارك بمدينة برمنجهام نظيره فريق والفرهامبتون ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





موعد مباراة استون فيلا ضد والفرهامبتون

ومن المقرر أن تقام المباراة بين استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره فريق والفرهامبتون يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر الأربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الواحدة الأربع صباح يوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة الأربع مساءا بتوقيت دولة المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة استون فيلا ضد والفرهامبتون

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق استون فيلا ضد فريق والفرهامبتون عبر قناة بين سبورتس 12 HD.





واستطاع نادي استون فيلا الصعود لدور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد تخطي عقبة نادي برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدور التمهيدي من عمر البطولة بينما صعد نادي والفرهامبتون الي هذا الدور بعد تخطي عقبة نادي ريدينج بركلات الترجيح.





ويدخل نادي استون فيلا المباراة بعد تلقي خسارة ثقيلة أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما تعادل نادي والفرهامبتون إيجابيا بنتيجة 1 / 1 خارج ارضه أمام نظيره فريق نيوكاسل.