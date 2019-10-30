بعد لقائه بوزير خارجية ألمانيا.. بشرى سارة من وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه قام بعمل جولة أمس الثلاثاء داخل المدرسة الألمانية بالدقي بصحبة وزير الخارجية الألماني وتم إفتتاح مبنى إضافي تم بناؤه داخل أسوار المدرسة الألمانية بالدقي.



