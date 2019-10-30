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بعد لقائه بوزير خارجية ألمانيا.. بشرى سارة من وزير التعليم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:07 ص
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه قام بعمل جولة أمس الثلاثاء داخل المدرسة الألمانية بالدقي بصحبة وزير الخارجية الألماني وتم إفتتاح مبنى إضافي تم بناؤه داخل أسوار المدرسة الألمانية بالدقي.

وأضاف الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "قد تناولت الزيارة بعض المباحثات مع الجانب الألماني للتعاون في زيادة عدد هذه المدارس وموضوعات أخرى تتعلق بتدريب المعلمين وتطوير التعليم المصري".
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية ألمانيا وزير التعليم معلمين طارق شوقي

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