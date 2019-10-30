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طبيب نفسي: موقف وزير النقل مع أسرة ضحية التذكرة "شجاع ونبيل"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:10 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشاد الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي، بموقف النيابة العامة وبيانها بشأن واقعة "تذكرة القطار"، مشيرا إلى أن النيابة أدت عملها بشكل رائع، خاصة وأنه كان هناك تعجل من قبل وزارة النقل في إصدارها بيانا، وحملت الشابين المسئولية.

وأشار "مهدي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن زيارة وزير النقل لأسرة المتوفي اتسم بالشجاعة والشهامة والنبل، حيث كان يمكن أن يستدعيهم لمكتبه، ولكنه توجه بنفسه.

وأضاف أن سلوك كمسري القطار كان عنيف، ويجب معرفة ما الذي شحنه بهذا الشكل لكي يرتجل موقف غريب بهذا الشكل، منوها بأن الركاب في عربة القطار "واتفرجوا واهتموا بالتصوير"، معتبرا أن كل مواطن أصبح كمصور صحفي في الشارع.
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