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تامر أمين: عليا الطلاق ماقلت الكلام ده (فيديو)
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:48 ص
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كساب أحمد
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علق الإعلامي تامر أمين، على تداول خبر منسوب إليه، يؤكد فيه بأن قائد قطار الإسكندرية، لم يخطأ في طلبه من الشابان بالنزل من القطار، قائلًا: "عليا الطلاق من الست الغلبانة اللي قاعدة في البيت، ما قلت الكلام دا، صدقتوا ولا لسه".
وقام "أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، بإذاعة تعليقه على الحادث بالأمس، وقال فيها: "رئيس قطار الإسكندرية وجد شابان لا يحملان تذاكر، فطلب منهما النزول، وهذا كلام صحيح، لكن المشكلة أن القطار كان يسير بسرعة، فقام بفتح باب القطار وأجبرهما على النزول، مما أدى وفاة أحد الشباب تحت عجلات القطار، والشاب الآخر أصيب بعض الاصابات الطفيفة".
ولفت إلى أن بعض الركاب قاموا بإعداد محاضر، والنيابة قامت بوقف سائق القطار، وإذا كان مخطئًا سيحصل على جزائه، معقبًا: "هو ليه أحنا بقينا كده، ليه مش بتوقف الجريمة وبنقعد نصورها، البهوات اللي صوروا هذه الجريمة لما ما حاولوش يوقفوا هذا الحادث".
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