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أخبار الكرة المصرية اليوم 29 أكتوبر: أزمة في الأهلي بسبب صالح جمعة.. وحسم مصير ميتشو مع الزمالك.. والإعلان عن قائمة مصر
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:39 م
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محمد جمال
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أهم أخبار الكرة المصرية اليوم الخميس 29 أكتوبر:
شهدت الكرة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر العديد من الأحداث، يعد أبرزها تهديد بإلغاء مباراة مصر وكينيا ضمن تصفيات كأس الأمم وتنازل المستشار ترك آل الشيخ عن قضاياه مع جماهير الأهلي وعن نية مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في زيارة محمود الخطيب وإعلان قائمة المنتخب الأولمبي
تركي آل الشيخ يقرر التنازل عن قضاياه ضد جماهير الأهلي
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسبانى عن تنازله عن كافة القضايا التي إتخذها ضد عدد من جماهير الأهلي في وقت سابق ، وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"لم اكن اعلم ان هناك عدد من جماهير الاهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم اجراء نظامي، انا مسامح في حقي فهم اخواني واحبابي وساكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتي خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".
مباراة مصر وكينيا مهددة بالإلغاء
يتعذر علي منتخب كينيا تهددت مباراة مصر وكينيا بالإلغاء بعدما تصعب علي اتحاد الكرة الكيني توفير مصاريف إنتقال البعثة لمصر لمواجهة الفراعنة يوم 14 نوفمبر بسبب الضائقة الماليه التي يعاني منها الاتحاد الكيني في عدم توفير أموال للبعثة ، والذي يبحث عن حل من أجل اللعب في التصفيات بدلاً من الإنسحاب من التصفيات بسبب عدم القدرة علي صرف مستحقات اللاعبين أو توفير الإنتقالات.
المنتخب الأولمبي يعلن القائمة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب عن القائمة النهائيه التي ستخوض كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.
وضمت القائمة 21 لاعب :
حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي
خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي
خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر
خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور
، عبدالرحمن مجدي
خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان
وإستبعد شوقي غريب كل من مصطفي شوبير ومحمد محمود وناصر منسي وأحمد أيمن وأحمد حمدي ومحمد صادق.
مرتضي منصور ينوي زيارة الخطيب
ينوي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله خلال الأيام القادمة بعد الأزمة الصحيه التي يعانى منها رئيس الأهلي خلال الأيام الحالية، مما يفتح باب المصالحه بين الطرفين.
تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب "أسرة الخطيب خط أحمر"
دافع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"الكابتن الاخ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته".
ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته ان هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسميانا وبيبو رجالة ونستحمل اما الاخت الكريمة وبناتها خط احمر لا اسمح للإساءة لهم ولم اجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى آمين".
صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية خلال التدريبات.
وسقط وليد سليمان لاعب الفريق، مصابا خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمعسكر المغلق.
جاء سقوط وليد سليمان، بعد تدخله في إلتحام قوي مع صالح جمعة زميله بالفريق، متعرضا لكدمة بسيطة في الركبة، وتدخل خالد محمود طبيب الفريق فورا.
واضطر طبيب الفريق باصطحاب الحاوي خارج المران، للخضوع لفحص طبي، قبل أن يستكمل المران مجددا، بعد التأكد من عدم قوة الإصابة.
وسقط وليد سليمان لاعب الفريق، مصابا خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمعسكر المغلق.
جاء سقوط وليد سليمان، بعد تدخله في إلتحام قوي مع صالح جمعة زميله بالفريق، متعرضا لكدمة بسيطة في الركبة، وتدخل خالد محمود طبيب الفريق فورا.
واضطر طبيب الفريق باصطحاب الحاوي خارج المران، للخضوع لفحص طبي، قبل أن يستكمل المران مجددا، بعد التأكد من عدم قوة الإصابة.
الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة
يسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، وتلبية طلبات المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر.
3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة
ويعد أحد طلبات المدرب السويسري فايلر، هو تدعيم مركز المدافع خاصة بعد الإصابات التي عانى منها الفريق الأحمر خلال الفترات الماضية من إصابات طويلة لخط دفاع الفريق مما جعل النادي الأهلي والجهاز الفنى يستعين بالظهير الأيسر أيمن أشرف والظهير الأيمن محمد هاني في ذلك المركز.
ويعانى كل من محمود متولي الوافد الجديد للنادي الأهلي قادماً من النادي الإسماعيلي من إصابة طويلة عانى منها خلال لقاء السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي والزمالك، وأيضاً غياب سعد الدين سمير خلال الفترة الماضية للإصابة بخلاف إصابات رامى ربيعه المتكررة مما جعل رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي يفكر في تدعيم ذلك المركز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
ويضع النادي الأهلي مدافع منتخب مصر أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى في الترشيح الأول لذلك المركز لخبراته الكبيرة مع منتخب مصر وأيضا اللعب مع الأهلي موسم 2015_2016 والظهور بشكل طيب مما جعله يعود للإحتراف الخارجي، ويتواجد أيضاً في تفكير الأهلي أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي والذي ظهر بمستوي جيد خلال الفترة الماضية ويتواجد أيضاً أحمد سامي مدافع طلائع الجيش والذي حاول الأهلي ضمه في فترات متعددة.
ويذكر أن بطولة الدوري المصري تم تأجيلها من قبل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.
الزمالك يحسم مصير ميتشو
حسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد مطالبة البعض بإقالة المدرب في الفترة القادمة .
وطالبت جماهير الزمالك سرعة تدخل إدارة النادي لإقالة ميتشو من تدريبات الفريق بسبب تراجع الأداء والنتائج في المرحلة الماضية خاصة بعد خسارته أمام الأهلي في السوبر والفوز على الفريق السنغالي بهدف نظيف في الإياب في مباراة لم يقدم فيها الفريق الأبيض مستوي جيد.
وبالرغم من بعض المطالب بإقالة ميتشو، إلا أن هناك ثقة كبيرة داخل مجلس الإدارة في المدير الفني ولا يوجد أي قرار رسمي حول إقالته من التدريبات.
ويسعي الزمالك للحفاظ على مدربه لضمان استقرار الفريق وعدم إجراء تعديلات فى الجهاز الفنى بشكل مبكر مع منح المدرب الفرصة الكاملة هذا الموسم.
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