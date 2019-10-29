أخبار الكرة المصرية اليوم 29 أكتوبر: أزمة في الأهلي بسبب صالح جمعة.. وحسم مصير ميتشو مع الزمالك.. والإعلان عن قائمة مصر

أهم أخبار الكرة المصرية اليوم الخميس 29 أكتوبر:





شهدت الكرة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر العديد من الأحداث، يعد أبرزها تهديد بإلغاء مباراة مصر وكينيا ضمن تصفيات كأس الأمم وتنازل المستشار ترك آل الشيخ عن قضاياه مع جماهير الأهلي وعن نية مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في زيارة محمود الخطيب وإعلان قائمة المنتخب الأولمبي





تركي آل الشيخ يقرر التنازل عن قضاياه ضد جماهير الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسبانى عن تنازله عن كافة القضايا التي إتخذها ضد عدد من جماهير الأهلي في وقت سابق ، وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"لم اكن اعلم ان هناك عدد من جماهير الاهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم اجراء نظامي، انا مسامح في حقي فهم اخواني واحبابي وساكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتي خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".





مباراة مصر وكينيا مهددة بالإلغاء

يتعذر علي منتخب كينيا تهددت مباراة مصر وكينيا بالإلغاء بعدما تصعب علي اتحاد الكرة الكيني توفير مصاريف إنتقال البعثة لمصر لمواجهة الفراعنة يوم 14 نوفمبر بسبب الضائقة الماليه التي يعاني منها الاتحاد الكيني في عدم توفير أموال للبعثة ، والذي يبحث عن حل من أجل اللعب في التصفيات بدلاً من الإنسحاب من التصفيات بسبب عدم القدرة علي صرف مستحقات اللاعبين أو توفير الإنتقالات.





المنتخب الأولمبي يعلن القائمة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب عن القائمة النهائيه التي ستخوض كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.





وضمت القائمة 21 لاعب :





حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي





خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي





خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر





خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور

، عبدالرحمن مجدي





خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان





وإستبعد شوقي غريب كل من مصطفي شوبير ومحمد محمود وناصر منسي وأحمد أيمن وأحمد حمدي ومحمد صادق.





مرتضي منصور ينوي زيارة الخطيب

ينوي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله خلال الأيام القادمة بعد الأزمة الصحيه التي يعانى منها رئيس الأهلي خلال الأيام الحالية، مما يفتح باب المصالحه بين الطرفين.





تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب "أسرة الخطيب خط أحمر"

دافع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"الكابتن الاخ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته".





ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته ان هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسميانا وبيبو رجالة ونستحمل اما الاخت الكريمة وبناتها خط احمر لا اسمح للإساءة لهم ولم اجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى آمين".





صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية خلال التدريبات.



وسقط وليد سليمان لاعب الفريق، مصابا خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمعسكر المغلق.



جاء سقوط وليد سليمان، بعد تدخله في إلتحام قوي مع صالح جمعة زميله بالفريق، متعرضا لكدمة بسيطة في الركبة، وتدخل خالد محمود طبيب الفريق فورا.



واضطر طبيب الفريق باصطحاب الحاوي خارج المران، للخضوع لفحص طبي، قبل أن يستكمل المران مجددا، بعد التأكد من عدم قوة الإصابة.







الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة