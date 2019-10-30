Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئاسة اللبنانية: سعد الحريري قد يعود لتشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
Advertisements
الحريري
الحريري
داليا الحسين
Advertisements
قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، إن المتظاهرين في الشوارع اللبنانية رحبوا بتقديم رئيس وزراء لبنان سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس ميشيل عون، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحواجز من على الطرقات غدا.

وأضاف شلالا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم النظر في مطالبات المتظاهرين التي رفعوها؛ وهذا الأمر سيتبلور خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس عون سيدرس استقالة سعد الحريري غدا في انتظار قبولها؛ مشيرًا إلى أن الاستشارات النيابية ستحدد شخص جديد لترأس الحكومة اللبنانية؛ سواء أكان "الحريري" مجددًا أم شخص غيره.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية بأن المتظاهرين عادوا مساءً إلى الساحات؛ لاستكمال اعتصامهم وترديد الهتافات، ولكن ليس بأعداد كبيرة مثل الأيام الماضية، وذلك بعد إعلان سعد الحريري استقالة حكومته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان عون الرئاسة اللبنانية الحريري

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 12 ساعة

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 11 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ 33 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضي منصور

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل- الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

حسين فهمي يلتقي رئيس وزراء لبنان.. ويزور ضريح رفيق الحريرى

حسين فهمي يلتقي سعد الحريري

"تشكيل حكومة عسكرية".. تعرف على سيناريوهات حل الأزمة اللبنانية

أول تعليق من الرئاسة اللبنانية على قرارات الحريري

تزايد احتجاجات لبنان جراء فشل إقرار الحكومة إصلاحات جذرية للمتظاهرين

"السنيورة": السياسات الخارجية الحالية التي يتبعها لبنان أدت لإنعاكسات اقتصادية سلبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status