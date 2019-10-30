الرئاسة اللبنانية: سعد الحريري قد يعود لتشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، إن المتظاهرين في الشوارع اللبنانية رحبوا بتقديم رئيس وزراء لبنان سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس ميشيل عون، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الحواجز من على الطرقات غدا.





وأضاف شلالا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم النظر في مطالبات المتظاهرين التي رفعوها؛ وهذا الأمر سيتبلور خلال الساعات المقبلة.





وأشار إلى أن الرئيس عون سيدرس استقالة سعد الحريري غدا في انتظار قبولها؛ مشيرًا إلى أن الاستشارات النيابية ستحدد شخص جديد لترأس الحكومة اللبنانية؛ سواء أكان "الحريري" مجددًا أم شخص غيره.



