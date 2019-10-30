طبيب نفسي: ضحايا تذكرة القطار شعروا بقسوة الحياة فقفزوا منه

اقترح الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي، أن يكون بجانب التحقيق الجنائي في واقعة "تذكرة القطار" أن يكون هناك دراسة أو تحقيق نفسي واجتماعي، من جانب الأمانة العامة للصحة النفسية، ويكتب عنه تقرير كامل، حتى نتفادي تكرار مثل تلك الوقائع في المستقبل.





وأشار "مهدي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن نفس الأمر حدث في أمريكا عندما وجدت أن هناك طلاب يتعاملون مع زملائهم بعنف، فقرروا إجراء تحقيق نفسي لهم لمعرفة السبب.



