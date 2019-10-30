Advertisements
Advertisements
Advertisements

طبيب نفسي: ضحايا تذكرة القطار شعروا بقسوة الحياة فقفزوا منه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
اقترح الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي، أن يكون بجانب التحقيق الجنائي في واقعة "تذكرة القطار" أن يكون هناك دراسة أو تحقيق نفسي واجتماعي، من جانب الأمانة العامة للصحة النفسية، ويكتب عنه تقرير كامل، حتى نتفادي تكرار مثل تلك الوقائع في المستقبل.

وأشار "مهدي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن نفس الأمر حدث في أمريكا عندما وجدت أن هناك طلاب يتعاملون مع زملائهم بعنف، فقرروا إجراء تحقيق نفسي لهم لمعرفة السبب.

وأضاف أن الكمسري في الواقعة كان لديه قسوة مفرطة في التعامل مع الموقف، وكان هناك حالة لا مبالاة من ركاب القطار، وانشغلوا بالتصوير على حساب التدخل لحل الأزمة، فضلا عن وجود سوء تقدير وتصرف من جانب الشابين في الواقعة، معلقا: "مكنوش نزلوا، وقد يكونوا شعروا بقسوة الحياة من قسوة الكمساري، وقسوة الناس، وكأن خارج القطار أرحم من داخله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واقعة القطار قطارات تذاكر أخبار مصر

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ 36 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 12 ساعة

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضي منصور

منذ ساعة و 26 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 13 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط كمسري قطار بطنطا أجبر بائعين على إلقاء نفسهما بسبب الأجرة

بعد ضبط الكمسري.. تعرف على تحقيقات النيابة في واقعة إلقاء شخصين من القطار

التفاصيل الكاملة حول واقعة "كمسري القطار 934"

حبس الكمسري المتهم فى واقعة قطار "الأقصر - الإسكندرية" 4 أيام على ذمة التحقيقات

خالد أبو يكر عن واقعة "قطار الإسكندرية": "من أخطأ سيحاسب"

بعد واقعة "القطار 934".. قانونيون يكشفون مفاجآة بشأن مصير "الكمسري"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status