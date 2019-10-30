Advertisements
طبيب نفسي: ضحايا تذكرة القطار شعروا بقسوة الحياة فقفزوا منه
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
اقترح الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي، أن يكون بجانب التحقيق الجنائي في واقعة "تذكرة القطار" أن يكون هناك دراسة أو تحقيق نفسي واجتماعي، من جانب الأمانة العامة للصحة النفسية، ويكتب عنه تقرير كامل، حتى نتفادي تكرار مثل تلك الوقائع في المستقبل.
وأشار "مهدي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن نفس الأمر حدث في أمريكا عندما وجدت أن هناك طلاب يتعاملون مع زملائهم بعنف، فقرروا إجراء تحقيق نفسي لهم لمعرفة السبب.
وأضاف أن الكمسري في الواقعة كان لديه قسوة مفرطة في التعامل مع الموقف، وكان هناك حالة لا مبالاة من ركاب القطار، وانشغلوا بالتصوير على حساب التدخل لحل الأزمة، فضلا عن وجود سوء تقدير وتصرف من جانب الشابين في الواقعة، معلقا: "مكنوش نزلوا، وقد يكونوا شعروا بقسوة الحياة من قسوة الكمساري، وقسوة الناس، وكأن خارج القطار أرحم من داخله".
Advertisements