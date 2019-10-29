مدحت صالح يتجاوز الـ 24 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة "ألم"

طرح الفنان مدحت صالح أغيته الجديدة "ألم"، وذلك عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية 24 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد النادى.





كلمات الأغنية





ألم مفيش بعده ألم

لما اللي جارحك يوحشك

وانت جرحك صاحي فيك

وتيجي على نفسك قوي

وتكلمه لو حتى تسمع صوته

مايردش عليك

ألم مفيش بعده ألم

لما اللي جارحك يوحشك

وانت جرحك صاحي فيك

وتيجي على نفسك قوي

وتكلمه لو حتى تسمع صوته

مايردش عليك

ساعتها بيزيد الألم

وتحس أكتر بالندم

تفضل تلوم قلبك عشان

شوقه وحنينه ضحوا بيك

وتزيد جراحك تاني جرح

ح يفتكر نفسه انه صح

وانت اتنازلت خلاص كدا

خلاص مفيش ولا حق ليك

ساعتها بيزيد الألم

وتحس أكتر بالندم

تفضل تلوم قلبك عشان

شوقه وحنينه ضحوا بيك

وتزيد جراحك تاني جرح

ح يفتكر نفسه انه صح

وانت اتنازلت خلاص كدا

خلاص مفيش ولا حق ليك





لو حتى رد وكلمك

أكيد كلامه ح يئلمك وانت فاكره ح يراضيك

ويسيب غروره يعذبك

ويلوم عليك وكأنه صاحب حق أو يعمل ناسيك

لو حتى رد وكلمك

أكيد كلامه ح يئلمك وانت فاكره ح يراضيك

ويسيب غروره يعذبك

ويلوم عليك وكأنه صاحب حق أو يعمل ناسيك





ساعتها بيزيد الألم

وتحس أكتر بالندم

تفضل تلوم قلبك عشان

شوقه وحنينه ضحوا بيك

وتزيد جراحك تاني جرح

ح يفتكر نفسه انه صح

وانت اتنازلت خلاص كدا

خلاص مفيش ولا حق ليك

ساعتها بيزيد الألم

وتحس أكتر بالندم

تفضل تلوم قلبك عشان

شوقه وحنينه ضحوا بيك

وتزيد جراحك تاني جرح

ح يفتكر نفسه انه صح

وانت اتنازلت خلاص كدا

خلاص مفيش ولا حق ليك.

وفى سياق آخر يشار أن آخر حفلات مدحت صالح الغنائية هو حفل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذى عرض على شبكة قنوات "MBC مصر"، وشاركه فى الحفل الفنانة الشابة مي فاروق، والمطربة الصاعدة يسرا سعوف.





قدم خلال الحفلة مجموعة مُختارة من أجمل أغانية منها "ياللي رايح سينا"، و"النور مكانه في القلوب"، "زي ما هي حبها"، "قلب واحد"، "كوكب تاني"، و"بارمي السلام"، "وعدي"، "ابن مصر"، "وبنتي وحبيبتي"، "الله ياسيدي"، "أسمر يا أسمر يا اسمراني"، "بنت القلب"، "ماشيين في السكه".



