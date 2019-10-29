أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في محلات حلواني إيتوال

أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال

يبحث المصريين في الوقت الحالي عن أسعار حلوي المولد النبوي مع إقتراب تلك الذكري العطرة وتيسيرًا من الفجر على المواطن نعرض الأسعار في المحلات المختلفة من أجل أن يعرف ويقارن الأسعار ليختار الأنسب له.

وقدمت محلات حلواني إيتوال مجموعة متنوعة من العروض لأسعار علب حلاوة المولد النبوي 2019 بداية من سعر 35 جنيهًا، بجانب عرض أسعار القطع المنفردة.





أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال علبة حلاوة المو لوكس 10 قطع بسعر 35 جنيهًا





1 ملبن سادة





1 ملبن مانجو





1 ملبن جيلي





1 سمسمية سكينة





1 حمص سكينة





1 دومية فول





1 ميني سمسم





2 ميني حمص









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال علبة لوكس 17 قطعة بسعر 65 جنيهًا





2 ملبن سادة





1 ملبن جيلي





2 سمسمية سكينة





2 حمص سكينة





2 فولية سكينة





1 دومية فول





2 ميني سمسم





3 ميني حمص





1 حمام زبيب





1 لديدة زبيب









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال علبة لوكس 26 قطعة بسعر 110 جنيهًا





2 ملبن سادة





1 ملبن مانجو





1 ملبن جيلي





1 ملبن حبل عين جمل





1 ملبن شيكولاتة فرمسية





2 سمسمية سكينة





2 حمص سكينة





2 فولية سكينة





4 مينى حمص





2 ميني سمسم





2 حمام زبيب





1 بسيمة سادة





1 نوفجا فول





1 نوجا بالكنافة





1 دومية فول





1 سندوتش جوز هند بندق









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال علبة لوكس 37 قطعة بسعر 165 جنيهًا





1 بندق شريحة





2 ملبن سادة





1 ملبن مانجو





2 ملبن جيلي





1 ملبن حبل عين جمل





1 ملبن شيكولاتة فرمسية





1 ملبن رش مكسرات





4 سمسمية سكينة





3 حمص سكينة





3 فول سكينة





4 ميني حمص





3 ميني سمسم





2 حمام زبيب





2 لديدة زبيب





1 بسيمة سادة





2 نوجا فول





1 نوجا بالكنافة





2 ساندوتش جوز هند









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال علبة لوكس 47 قطعة بسعر 225 جنيهًا





1 لوز شريحة





1 بندق شريحة





3 ملبن سادة





1 ملبن مانجو





3 ملبن جيلي





1 ملبن حبل عين جمل





1 ملبن شيكولاتة فرمسية





1 ملبن رش مكسرات





4 سمسمية سكينة





4 حمص سكينة





4 فولية سكينة





5 ميني حمص





3 ميني سمسم





3 حمام زبيب





3 لديدة زبيب





2 بسيمة سادة





2 نوجا فول





1 نوجا بالكنافة





2 دومية فول





2 ساندوتش جوز هند بندق









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال علبة إيليت 40 قطعة بسعر 285 جنيهًا





1 فسدق شريحة





1 لوز شريحية





1 بندق شريحة





2 ملبن سادة





1 ملبن مانجو





2 ملبن جيلي





1 ملبن عين جمل





1 ملبن شيكولاته فرمسية





1 ملبن رش مكسرات





4 سمسمية سكينة





4 جمص سكينة





4 فولية سكينة





2 ميني حمص





2 ميني سمسم





1 ميني فول





2 حمام زبيب





2 لديدة زبيب





1 بسيمة سادة





1 بسيمة مكيرات





1 نوجا فول





1 نوجا مكسرات





1 دومية بندق





3 ساندوتش جوز هند بندق









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال علبة إيليت 59 قطعة بسعر 42 جنيهًا





1 كاجو شريحة





2 فسدق شريحة





1 لوز شريحة





2 بندق شريحة





2 ملبن سادة





1 ملبن مانجو





2 ملبن جيلى





2 ملبن حبل عين جمل





1 ملبن شيكولاته فرمسية





3 ملبن رش مكسرات





6 سمسمية سكينة





6 حمص سكينة





6 فولية سكينة





3 ميني حمص





3 ميني سمسم





2 ميني فول





3 حمام زبيب





3 لديدة زبيب





2 بسيمة مكسرات





1 نوجا فول





2 نوجا مكسرات





1 دومية بندق





2 ساندوتش جوز هند بندق









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال علبة إيليت 75 قطعة بسعر 530 جنيهًا





1 كاجو شريحة





3 فسدق شريحة





2 لوز شريحة





3 بندق شريحة





2 ملبن سادة





2 ملبن مانجو





2 ملبن جيلي





3 ملبن حبل عين جمل





2 ملبن شيكولاتة فرمسية





3 ملبن رش مكسرات





7 سمسمية سكينة





7 حمص سكينة





7 فولية سكينة





4 ميني حمص





4 ميني سمسم





2 ميني فول





3 حمام زبيب





3 لديدة زبيب





3 بسيمة سادة





3 بسيمة مكسرات





1 نوجا فول





2 نوجا مكسرات





2 دومية بندق





1 دومية فول





3 ساندوتش جوز هند بندق









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال كيس كنوز إيتوال 26 قطعة بسعر 80 جنيه





1 سمسمية سوارية





1 حمص سوارية





1فول سوارية





2 ميني حمص سوارية





1 لوز سوارية





1 كاجو سوارية





1 فسدق سوارية





1 نوجا فسدق سوارية





1 نوجا قمر الدين سوارية





3 قشطة مكسرات سوراية





1 نوجا ورد سوارية





1 ملبن رمان سوارية





1 ملبن ورد سوارية





1 نوجا ورد سويسرول سوارية





1 ملبن عين جمل سوارية





1 سانوتش فسدق سوارية





2 ملبن بندق ولوز سوارية





2 مربي مكسرات سوارية









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال تورتة المولد 40 قطعة بسعر 480 جنيهًا





1 مثلث فسدق





1 مثلث لوز





1 مثلث كاجو





1 مثلث بندق





2 مثلث بسيمة مكسرات





1 مثلث مخصوص





1 مثلث لديدة مكسرات





1 مثلث حمام مكسرات





1 مثلث ملبن دومية بندق





3 مثلث سمسم سكينة





4 مثلث فول سوداني





4 مثلث حمص علف





5 مثلث أرش سمسم





1 مثلث أرش حمص





1 مثلث أرش فول





1 مثلث ملبن جيلى





1 مثلث نوجا مكسرات





2 مثلث قشطة مكسرات





1 مثلث مربى مكسرات





2 مثلث ملبن عين جمل





1 مثلث ملبن قهوة





1 مثلث نوجا ورد





1 مثلث ملبن ورد









أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في إيتوال إيتوال دبل إسبشيال 65 قطعة بسعر 550 جنيهًا





1 فسدق شريحة





1 لوز شريحة





3 بندق شريحة





3 ملبن سادة





3 ملبن مانجو





3 ملبن جيلي





1 ملبن عين جمل





2 ملبن شيكولاتة فرمسية





1 ملبن رش مكسرات





6 سمسمية سكينة





6 حمص سكينة





5 فولية سكينة





6 مينى حمص





5 ميني سميم





3 ميني فول





3 حمام زبيب





3 لديدة زبيب





2 بسيمة سادة





1 بسيمة مكسرات





1 نوجا بالكنافة





2 دومية بندق





1 دومية فول





3 سانوتش جوز هند بندق









علبة كنوز إيتوال 120 قطعة بسعر 450 جنيهًا





5 سمسمية سوارية





4 حمص سوارية





5 فول سوارية





4 ميني حمص سوارية





5 لوز سوارية





5 بندق سوارية





4 كاجو سوارية





5 فسدق سوارية





4 مخصوص سوارية





5 نوجا فسدق سوارية





5 نوجا قمر الدين سوارية





15 قشطة مكسرات سوارية





5 نوجا ورد سوارية





5 ملبن ورد سوارية





5 ملبن رمان





5 نوجا ورد سويسرول سوارية





5 سانوتش فسدق سوارية





9 ملبن بندق ولوز سوارية





10 مربى مكسرات سوارية









علبة بريميوم 86 قطعة بسعر 900 جنيهًا





2 كاجو شريحة





4 فسدق شريحة





4 لوز شريحة





4 بندق شريحة





2 ملبن سادة





2 ملبن جيلي





5 ملبن حبل عين جمل





1 ملبن شيكولاتة فرمسية





4 ملبن رش مكسرات





5 سمسمية سكينة





5 حمص سكينة





5 فولية سكينة





4 ميني حمص





3 ميني سمسم





2 ميني فول





4 حمام زبيب





4 لديدة زبيب





4 بسيمة سادة





4 بسيمة مكسرات





1 قشطة مكسرات





5 نوجا مسكرات





4 دومية بندق





3 مربى مكسرات





5 ساندوتش جوز هند بندق





















اسعار القطع





ساندوتش قمر الدين 20 جنيهًا





باكت مخصوص كبير 20 جنيهًا





باكت فسدقية كبير 55 جنيهًا





باكت لوزية كبير 40 جنيهًا





باكت بندقية كبير 35 جنيهًا





باكت كاجو كبير 45 جنيهًا





علف فول كبير 20 جنيهًا





علف سمسم كبير 15 جنيهًا





علف حمص كبير 15 جنيهًا





ملبن عين جمل ربع كيلو 35 جنيهًا





ملبن رش مكسرات كبير 20 جنيهًا





ملبن جيلي كبير 7.5 جنيهًا





ملبن سادة كبير 7.5 جنيهًا





ميني فول 2 جنيهًا





ميني حمص 4 جنيهًا





مربى جوز هند مكسرات 20 جنيهًا





قشطة مكسرات كبير 15 جنيهًا





نوجا مكسرات كبير 20 جنيهًا





بسيمة مكسرات كبير 25 جنيهًا





باكت لديدة مكسرات كبير 20 جنيهًا





باكت حمام مكسرات كبير 20 جنيهًا





شكلمة فسدق 15 جنيهًا





ميكس باور 20 جنيهًا





مشبك المولد طبق كبير 10 جنيهًا





حصان المولد 15 جنيهًا





عروسة المولد 15 جنيهًا





باكت ملبن أوريجينال فورست 25 جنيهًا



