حادثة القطار.. شهود عيان يروون تفاصيل واقعة مصرع "شهيد التذكرة" (فيديو)

روى شهود عيان، تفاصيل حادثة القطار المأساوي الذي تعرض له راكبان، حيث أجبر الكمسري الراكبان على القفز من القطار وهو مُسرع بسبب عدم فدرتهما على دفع ثمن التذكرة، مما أدى أسفر عن مصرع أحد الراكبين وإصابة الثاني.





وقال شهود عيان في واقعة حادثة القطار "vip - 93 مكيف"، الذي كان متوجها من الإسكندرية إلى الأقصر، إنه أثناء قيام مشرف القطار بعملية رقابة داخل العربات، طالب الراكبين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، واصطحب الراكبين إلى باب العربة وطالبهما بالنزول من القطار أثناء سيره بسرعة عالية، ما أدى إلى وفاة أحدهما ويدعى محمد عيد، وإصابة الثاني ويدعى أحمد، بينما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.





وتابع شهود العيان حول حادثة القطار : "مشرف القطار طالب الراكبين بدفع مبلغ قدره 70 جنيها، وحينما أخبراه بأنهما لا يمتلكان المبلغ، أحضر المفتاح الخاص بالباب وأجبرهما على النزول أثناء سير القطار بسرعة".





وبثت صحف مصرية وبعض مواقع التواصل، شريط فيديو لركاب القطار أثناء اتصالهم بالشرطة للإبلاغ عن حادثة القطار، حيث روى بعضهم تفاصيل ما حدث، ولحظة مقابلة مسؤولي الشرطة على محطة طنطا للإبلاغ عن الحادث.



