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المقاومة الإيرانية: الكونجرس الأمريكي يستضيف ندوة لكشف انتهاكات نظام طهران

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:06 م
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الكونجرس الأمريكي- إرشيفية
الكونجرس الأمريكي- إرشيفية
محمد سمير
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كشفت المقاومة الإيرانية عن استضافة الكونجرس الأمريكي، غدا الأربعاء، ندوة صحفية، بهدف كشف انتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاجات الشعبية في إيران، موضحة أن الندوة ستقام بمجلس النواب بحضور أمريكيين من أصول إيرانية من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولفت بيان المقاومة الإيرانية، أن الندوة الصحفية ستعقد تحت عنوان "إيران: القمع، والإرهاب، وتأجيج الحروب"، موضحة أنه من المرتقب أن يناقش المشاركون الدور الرئيسي الذي يلعبه الكونجرس في توجيه السياسة الأمريكية المتعلقة بإيران، ودور نظام الأخيرة في ارتكاب أعمال وحشية إقليميا بالإضافة إلى الاحتجاجات الدائرة بلبنان والعراق.

ولفت البيان إلى أن الحضور سيؤكد على إدانة الإرهاب الذي ترعاه حكومة طهران، والتعبير عن دعمهم لرغبة الشعب الإيراني في الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة، ووقف البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت المقاومة الإيرانية في ختام بيانها إلى أن نحو 100 مشرع أمريكي يدعمون عقد تلك الندوة الصحفية المرتقبة داخل الكونجرس، دعما لمطالب الإيرانيين في نيل الحرية وإقامة نظام حكم ديمقراطي.

ونوّه البيان أن النظام الإيراني يواصل رعايته للإرهاب بقوة، بعد أن اعتقلت الشرطة الألبانية، الأسبوع الماضي، شبكة إرهابية نشطة خططت لهجمات ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق في العاصمة الألبانية تيرانا.

وكانت الشرطة الألبانية أعلنت عن اعتقال عناصر شبكة إرهابية تابعة لفيلق القدس الذي يقوده قاسم سليماني، والذي يعمل كذراع عسكرية خارج حدود إيران لحساب مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية.

كما أوردت إذاعة صوت أمريكا تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال تلك العناصر الإيرانية في تقرير لها، الخميس الماضي، وأشارت إلى أن هذه الشبكة خططت لهجمات عدائية ضد معارضين إيرانيين في ألبانيا.

وأوضح التقرير عن "أردي فيلو" رئيس الشرطة الألبانية "إن الخلية الإرهابية النشطة التي كان يديرها فيلق القدس بقيادة سليماني المدرج على قوائم الإرهاب دوليا منذ 2011 استهدفت أعضاء من منظمة مجاهدي خلق المعارضة لنظام طهران".

ويتولى مسؤولون أمنيون رفيعون، حسب التقرير، إدارة الشبكة الإرهابية النشطة في ألبانيا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث لها علاقة وثيقة على ما يبدو بمجموعات إجرامية منظمة في تركيا.
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الكلمات المفتاحية

نظام الملالي ندوة صحفية طهران تركيا الولايات المتحدة الكونجرس الأمريكي إيران

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