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رئيس الاتحاد السويسري يغادر الرياض

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:04 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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غادر رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، والوفد المرافق له، الرياض، اليوم، عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" 2019.


وكان في وداع فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان - الوزير المرافق - ، ونائب رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومندوب عن المراسم الملكية.

قام رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، اليوم، بزيارة مقر الأكاديمية المالية بالرياض، برفقة وزير المالية محمد الجدعان والوفد السويسري المرافق له.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد السويسري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري، ورئيس اللجنة الإشرافية على أعمال الأكاديمية المالية أحمد الراجح، والمدير العام للأكاديمية مانع آل خمسان، وعددٌ من قيادات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات، وقدَّم وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية عبدالله شيبة الحمد، عرضًا تناول خلاله نبذة عن الأكاديمية المالية، ودورها في تطوير وتدريب العاملين في القطاع المالي.

كما زار رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر والوفد المرافق له، مركز دعم المنشآت ومجمع ريادة الأعمال التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين قطاعات الأعمال وتبادل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة، ونقل الخبرات السويسرية ومطابقتها لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتباحث في دعمها لنقل أعمالها لخارج المملكة العربية السعودية.

‎ ‎وجرى خلال الزيارة، الحديث حول نقل الخبرات السويسرية في مختلف المجالات التمويلية والبرامج التدريبية، والمفاهيم التجارية وسُبُل التغلب على العقبات، ودعم الاستثمارات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تعاون الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030.

‎وتحدَّث خلال الزيارة رئيس الاتحاد السويسري عن أهمية الشركات الناشئة، ودورها في زيادة الناتج المحلي؛ مشيدًا بجهود المملكة تجاه تنمية هذا القطاع الحيوي المساهم بدوره في التنمية الاقتصادية.

‎واستعرض محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، استراتيجية الهيئة ومبادراتها وبرامجها الداعمة والممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مقدمًا شكره للرئيس ولوزير المالية وللوفد المرافق على اهتمامهم بتبادل الخبرات بين البلدين.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية بنّاءة استعرضا خلالها العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وفي هذا الإطار أكد الجانبان عزمهما على تعزيز المشاورات السياسية رفيعة المستوى في كافة المجالات، بما فيها حقوق الإنسان، وبما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف تعميق وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار المتبادل واستكشاف الفرص المتاحة في إطار الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية رؤية 2030.


ورحب الجانبان بالتعاون المتبادل بين البلدين في القطاعات العلمية والثقافية والصحية والسياحية والبيئية والتكنولوجية والفنية التي سيكون من شأنها الإسهام بشكل كبير في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين والدفع بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب. وفي هذا الإطار أكد الجانبان على ضرورة مواصلة الحوار المالي الثنائي المنتظم، وتفعيل التعاون في إطار اللجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة.


وتناول الجانبان القضايا التي تهم الأمن والسلم الدوليين بما فيها قضايا التطرف والإرهاب.


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الكلمات المفتاحية

يغادر رئيس الاتحاد السويسري الرياض الأكاديمية المالية

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