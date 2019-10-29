برنامج نجم الجماهير يعلن عن إستضافته لـ تركي آل الشيخ في بث مباشر





قامت الصفحة الرسمية لبرنامج "نجم الجماهير" عبر موقع التواصل الإحتماعي "فيسبوك" بإعلانها عن إستضافة المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي.









ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "نجم الجماهير" عبر اليوتيوب : "انتظروا .. لايف تاريخي مفاجاة مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ٩ ونص علي نجم الجماهير يوتيوب"









ويذكر أن حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على استقبال وفدا من جانب المستشار تركي آل الشيخ وزير الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.









وجاءت زيارة الوفد الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.





وعبر الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا.







