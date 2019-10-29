Advertisements
Advertisements
Advertisements

برنامج نجم الجماهير يعلن عن إستضافته لـ تركي آل الشيخ في بث مباشر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:55 م
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
Advertisements

قامت الصفحة الرسمية لبرنامج "نجم الجماهير" عبر موقع التواصل الإحتماعي "فيسبوك" بإعلانها عن إستضافة المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني  ووزير الترفيه السعودي.


ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "نجم الجماهير" عبر اليوتيوب : "انتظروا .. لايف تاريخي مفاجاة مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ٩ ونص علي نجم الجماهير يوتيوب"


ويذكر أن حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على استقبال وفدا من جانب المستشار تركي آل الشيخ وزير الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.


وجاءت زيارة الوفد الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجم الجماهير تركي آل الشيخ برنامج نجم الجماهير

أخبار تهمك

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ نصف ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 7 ساعات

فرانس فوتبول ترد على أنباء فوز رونالدو بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ ساعتين

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 6 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ أقل من ساعة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الكرة العالمية اليوم الثلاثاء: يوفنتوس يستهدف نجم ليفربول.. فرانس فوتبول ترد على فوز رونالدو بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ: "ياعاصي مفيش نوم... لازم نقفل الصفقات في ٦ أيام"

تركي آل الشيخ يهنىء الفائز بسيارة التوقع لمباراة ألميريا

تركي آل الشيخ يعلن عن الفائز بسيارة موديل 2019

تركي آل الشيخ يعلن عن الفائز بسيارة موديل 2019

عاجل - تركي آل الشيخ يدافع عن الخطيب

سمن علي عسل.. مرتضي منصور: محدش يقدر يوقعني في تركي آل الشيخ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:26 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status