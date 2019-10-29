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آخر ما قاله ضحية "التذكرة القاتلة" للكمسري قبل قفزه من القطار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:53 م
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ضحية قطار الإسكندرية
ضحية قطار الإسكندرية
أمنية فوزي
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كشف تامر عيد، شقيق محمد عيد ضحية قطار الإسكندرية، آخر ما قاله شقيقه قبل إجبار الكمسري له على النزول من القطار أثناء تحركه لعدم وجود تذكرة معه، قائلًا: "شقيقي قاله هي البلد مفيهاش رحمة ولا إنسانية، اتقوا الله، هي البلد مفيهاش حد جدع".

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الركاب حاول أن يحلوا المشكلة، والكمسري قال لهم: "إللي هيتكلم هينزل معاه".

وعلق قائلًا: "الكمسري حد ولا عنده قلب ولا أي حاجة تخص البني آدمين، وقاعد بيضحك في التحقيقات، وزمايله راحوا ليه هما والمحامي وودوله أكل واتخانقوا مع أمناء الشرطة"، لافتًا إلى أنه نبه على الجميع ألا يتحدث معهم إلى حين استرداد حق شقيقه، وأن أمناء الشرطة طردوا أصدقائه.
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ضحية قطار الإسكندرية الكمسري الركاب التحقيقات أمناء الشرطة

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