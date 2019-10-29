خبير طرق: منظومة السكة الحديد مليئة بالأخطاء ويجب تأهيل العمال

قال الدكتور حسن عبد الظاهر، أستاذ الطرق والكباري بجامعة عين شمس ، إن منظومة السكة الحديد مليئة بالأخطاء، وإصلاحها لا يكون من خلال اصلاح وتجديد المرفق بقطارات وجرارات جديدة، ولكن الأهم من ذلك هو تدريب الفنين والعمال على التعامل مع المواطنين، خاصة أن السكة الحديدة تنقل 1.4 مليون راكب يوميًا على مستوى الدولة بالكامل، معقبًا: "دا عدد سكان دولة".



وتابع أستاذ الطرق والكباري بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، أن السكة الحديد تمس حياة المواطن اليومية، ولابد من وجود انضباط في هذا المرفق الذي يمس المواطن المصري بصورة كبيرة.



وأشار إلى أن السكة الحديد تنقل 0.4% من بضائع مصر، وهذا مشكلة كبيرة تواجه قطاع النقل في مصر، متابعًا: "مينفعش النقل البري يستحوذ على معظم النقل في مصر، في أي دولة نقل البضائع هو اللي بيصرف على السكة الحديد".



ولفت إلى أن مجلس النواب وافق على السماح للسكة الحديد لأول مرة خلال دورة الانعقاد الماضي، على إعداد شراكة مع القطاع الخاص لزيادة تمويل السكة الحديد، عن طريق اعداد قطاع بضائع يوفر الأموال لتطوير قطاع الركاب.

