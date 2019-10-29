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شقيق ضحية قطار الإسكندرية: أخويا لم يكن لديه أموال للعودة للمنزل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:41 م
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ضحايا قطار الاسكندرية
ضحايا قطار الاسكندرية
أمنية فوزي
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كشف تامر عيد، شقيق محمد عيد ضحية قطار الإسكندرية، تفاصيل واقعة إجبار الكمسري لشقيقه وصديقه بالنزول من القطار في أثناء تحركه لعدم وجود تذاكر معهما، قائلًا إن شقيقه كان يقضي أسبوع مصيف مع صديقه في شقة خاصة بهم الإسكندرية، لافتًا إلى أن هوايته هو وصديقه هو "الهاند ميد"، ولكنهم ليسوا باعة متجولين.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن شقيقه وصديقه تواصلوا معهم وأخبروهم بأنهم ليس لديهم أموالًا للعودة، متابعًا: "قولنا لهم اركبوا أي مواصلة وأول ما توصلوا إحنا هنحاسب".

وتابع أن صديق شقيقه تواصل معه هاتفيًا الساعة الرابعة فجرًا، وهو في حالة انهيار تام، وأخبرهم بالواقعة، معلقًا: "أخويا مش شقي ولا بيحب المشاكل والخناقات، ولو بتاع مشاكل كان اتخانق مع الكمسري أو ضربه، الكمسري قال لهم يا تدفعوا يا تنزلوا".

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