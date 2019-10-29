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شاهد عيان على واقعة قطار الأقصر يروي تفاصيل الحادث

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:40 م
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حادث اصطدام قطار
حادث اصطدام قطار
كساب أحمد
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قال ضياء بدران، شاهد عيان، على حادث اصطدام قطار بضائع بسيارة أجرة في منطقة الكرنك شمال الأقصر، إن نفس المكان الذي حدثت به الحادثة شهد العديد من الحوادث سابقا، مشيرا إلى أنهم خاطبوا السادة المسئولين مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى أو استجابة لمطالبهم.

وأضاف "بدران"، أنهم خاطبوا محافظ الأقصر الحالي والمحافظين السابقين بخصوص تلك المزلقان، مشيرا إلى أنه يخدم يوميا حوالي 40 ألف نسمة طوال الـ24 ساعة، مشيرا إلى أن الطريق الذي يقع به المزلقان لا يوجد به إضاءة أو إنارة منذ فترة كبيرة، موضحا أنهم تواصلوا مع محافظ الأقصر اليوم بعد الحادث مباشرة ووعدهم بمخاطبة اللواء كامل الوزير للبت في موضوع هذا المزلقان وتطويره في أقرب وقت.

وأوضح أن اليوم يشهد تنظيم سوق الثلاثاء للمواشي في المركز، ويشارك به أشخاص من جميع المراكز والمحافظات القريبة، وأثناء مرور سيارة تقل 5 أشخاص من مركز أرمنت الحيط بعد انتهاء البيع والشراء، وأثناء مرورهم المزلقان اصطدم بهم جرار القطار رقم 2420، والذي أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 أخرين.

وأشار إلى أن جميع قيادات المحافظة كانت متواجدة في موقع الحادث اليوم، موضحا أنه ومع كل حادث تقوم المحافظة بإغلاق المكان والذي يمثل ممرا أساسيا لهم ولذلك يقوم العديد من الأشخاص بالعديد من المشكلات لأنه يعد وسيلة النقل الوحيدة لهم.

وكان لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 أخرين في حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر.

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واقعة القطار كامل الوزير شمال الأقصر حادث اصطدام قطار المزلقان

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