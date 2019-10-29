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أحد أقارب المتوفين في حادث مزلقان الأقصر: الدولة لم تهتم بتطويره.. ويمر عليه الآلاف يوميا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:38 م
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مزلقان الأقصر
مزلقان الأقصر
كساب أحمد
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قال محمود بصري، ابن عم بعض المتوفين في حادث اصطدام قطار بضائع بسيارة أجرة بالأقصر، إن أولاد عمه في أثناء سيرهم بسيارتهم على مزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر، اصطدموا بجرار القطار رقم 2420.

وأضاف "بصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المزلقان الذي شهد حالة التصادم، يمر عليه الآلاف يوميا، ورفم ذلك لم تهتم الدولة بتطويره، خاصة أن هذا المزلقان شهد منذ عدة أيام مصرع سيدة عمرها 46 سنة، نتيجة الاصطدام بقطار.

وتابع أن هذا المزلقان يشهد حوادث بصورة مستمرة، ولم يتوفر به أي إرشادات تحفاظ على المواطنين، لافتًا إلى أن محافظة الأقصر قامت بتطوير كورنيش الاقصر بالملايين، ولم تطور هذا المزلقان الذي يسير عليه الغلابة والبسطاء.

وكان لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 أخرين في حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر صباح اليوم.


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