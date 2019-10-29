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عاجل.. أول تحرك من وزير النقل في واقعة تحرك قطار بدون سائق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:33 م
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كامل الوزير - أرشيفية
كامل الوزير - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، أمر بتشكيل لجنة عاجلة؛ للتحقيق في واقعة قطار شبين القناطر.

ومن ناحيته عقب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه يثق تماما في تصرف وزير النقل، معلقا: "مستعد لتقديم استقالتي من البرلمان إذا كنت كاذبا في واقعة قطار شبين القناطر.

هذا وقد أكد محمود بدر، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، خلال تصريحات صحفية، أنه فوجئ بسيل من تليفونات الأهالي تخبره بتحرك قطار بدون سائق، لمسافة طويلة بدون قائد.

وكانت قد نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما أثير ببعض المواقع الإعلامية من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.

حيث أكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس اشرف رسلان أنه قد وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد أن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق، وذلك أمس الاثنين، وأنه على الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة ذلك والتي نفت حدوث ذلك وأن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة، ورغم ذلك تم صدور تعليمات من رئيس الهيئة للمسئولين عن التشغيل بمزيد من التحقيق في صحة ما أثير. 

وتابع بيان رسمي صادر عن الهيئة، أنه تم استدعاء المسئولين عن التشغيل بمحطة شبين القناطر في هذا الوقت والتحقيق معهم وسؤالهم عن صحة الواقعة، حيث نفوا جميعًا ما أثير بالرسالة ثم قامت لجنة بالتوجه لمحطة شبين القناطر والتحري عن صحة ما حدث والوقوف على إجراءات التشغيل بالمحطة، وتبين عدم صحة ما أثير بشأن هذه الواقعة.

ومن جانبها تؤكد هيئة السكة الحديد أنها تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها سلامة مسير القطارات والتحقق من أي بيانات أو رسائل إليها بشأن حركة مسير القطارات.
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