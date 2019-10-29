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عمرو سعد يحتفل بمرور 10 سنين على فيلم "دكان شحاتة"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:19 م
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عمرو سعد وهيفاء وهبي
عمرو سعد وهيفاء وهبي
هبة أحمد
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أعرب الفنان عمرو سعد، عن شعوره بالفخر من أدائه في فيلم "دكان شحاتة"،  وذلك بعد مرور عشر سنوات على الفيلم، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر عمرو صورة من كواليس الفيلم، ظهر فى الصورة وهو برفقة الفنانة هيفاء وهبي، وعلق على الصورة قائلا :"الذكرة العاشرة لفيلم دكان شحاتة، عشر سنين مرت علي المشهد ده ودي صورة من كواليس الفيلم"، وحظيت الصورة على إعجابا كببرا من قبل متابعيه.

يشار أن شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، قد أثارت غضب محبى الفنان عمرو سعد بقرار انفصالهم، وذلك بعد أن استمر الزواج لمدة 11 عامًا، حيث نشر صورة لها من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

يشار أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد السينمائية،مشاركته فى فيلم "حملة فرعون"، والفيلم مقتبس من الفيلم الياباني" الساموراي السبعة"، وهو بطولة كلا من محمود عبد المغني، وروبي، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي،وتم عرضه خلال سباق عيد الفطر الماضي.


يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد الدرامية، تقديمه لمسلسل"بركة" الذى خاض به السباق الرمضانى الماضى، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل من ﺗﺄﻟيف محمد الشواف، بطولة إنعام سالوسة، وهالة فاخر، وأحلام الجيرتلي، ومحمد لطفي، وهنادي مهنى، ومحمد لطفى، وعبد الرحمن أبو زهرة، و ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم،

ودارت أحداث المسلسل حول "بركة" الذي جسد شخصيته الفنان عمرو سعد، وهو شخص جاء من الصعيد مع والدته، لليعيش في القاهرة، ومع مرور الأيام ينشغل في جمع المال، ويدخل في مشاكل وصراعات كثيرة مع عصابة من أصحاب النفوذ.
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