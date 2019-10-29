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خالد النبوي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد يوم وليلة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:45 م
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خالد النبوي
خالد النبوي
هبة أحمد
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يحرص الفنان خالد النبوي، على التواصل الدائم مع محبيه، ومشاركتهم صور من يومياته الخاصة به، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

حيث نشر خالد صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خالد في الصورة وهو برفقة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحظيت الصورة على إعجابا كببرا من قبل متابعيه.

وعلق خالد على الصورة: "الجميلة دي اسمها فرحة، وهي فرحة فيلمنا يوم وليلية، قريبا".

ويشار أن فيلم "يوم وليلة" بطولة كلا من: خالد النبوي، درة، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، سامي مغاوري، أوتاكا، إشراف عام عبد الله منصور، منتج فني ريمون رمسيس، برديوسر.

تدور أحداث الفيلم حول يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب، ويتناول المشاكل الحياتية التى يتعرض لها المواطن فى حياته اليومية في شتى المجالات، ويسلط الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع، وفى نهاية الفيلم يعرض الحلول لهذه المشاكل.

والفيلم تم تغير اسمه من يوم مصرى إلى "يوم وليلة"، وتم عرضه مؤخرا ضمن الدورة الثانية فى مهرجان "الدار البيضاء " بالمغرب،ويعد هذا المهرجان هو الثاني الذي يشارك فيه الفيلم،فسبق وتم اختياره من قبل إدارة مهرجان "مالمو للسينما العربية".
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