Advertisements
Advertisements
Advertisements

المالية تنظم ورشة "منصة اعتماد للقطاع الخاص" في القصيم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
قامت وزارة المالية السعودية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بتنظيم ورشة عمل بعنوان "منصة اعتماد للقطاع الخاص" في منطقة القصيم، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص؛ للتعريف بالخدمات الجديدة في المنصة، والتي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من إنجاز كل الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشروعات التنموية بالمملكة.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، بتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، كما يأتي ضمن سلسلة ورش وفعاليات تنظمها وزارة المالية؛ لرفع جاهزية القطاع الخاص، ورصد الملاحظات والمقترحات الكفيلة باستمرار تطوير منصة اعتماد؛ تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع إنجاز الإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.

وسلطت الورشة الضوء على خدمات منصة «اعتماد» للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، كما قدمت نظرة عامة عن المنصة، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع استعراض الخدمات الجديدة والمستقبلية، وشهدت فعاليات الورشة تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور؛ لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة.

وتسعى وزارة المالية عبر منصة اعتماد إلى توفير المجهود الإداري والإجرائي بين الوزارة والجهات المستفيدة عبر خدمات المنصة الأساسية، والمتمثلة في: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيًا، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيًا.

يُذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة ورش عمل انطلقت في الثامن من سبتمبر الماضي، واستمرت حتى اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، في كل من: الرياض، وأبها، وجدة، وتبوك، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية ورشة منصة اعتماد للقطاع الخاص المدينة المنور القصيم

أخبار تهمك

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يومين

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 9 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ يوم

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 6 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 12 ساعة

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ أقل من ساعة

فرانس فوتبول ترد على أنباء فوز رونالدو بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير العدل يوجه بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق

دعوة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في منصة "اعتماد"

إطلاق منصة إلكترونية بشأن "استراتيجية العزم" بين السعودية والإمارات

المالية السعودي: أوامر الدفع عبر منصة "اعتماد" الرقمية تتجاوز 20 مليار ريال

ورشة عمل للمديريات المالية استعدادًا للتفعيل الكامل لوسائل التحصيل الإلكتروني بداية العام القادم

"المالية" تطلق أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة "اعتماد"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:26 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

07:56 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status