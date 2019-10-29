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خبر سار.. الإعلان عن علاوة جديدة لهذه الفئة (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:38 م
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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كساب أحمد
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عقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على توقيعه اتفاقية مع اتحاد المستثمرين لصرف علاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا خلال الفترة السابقة بصرف علاوة خاصة للعاملين في شراكات القطاع العام، فقامت وزارة القوى العاملة بالتفاوض مع اتحاد المستثمرين، لصرف علاوة مماثلة للعاملين بشركات اتحاد المستثمرين.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت في توقيع اتفاقية مع اتحاد المستثمرين، لصرف هذه العلاوة للعاملين بشركات اتحاد المستثمرين بالكامل، بنفس الاشتراطات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية، وهذا نوع من أنواع رعاية العمال في القطاع الخاص، موجهًا التحية لاتحاد المستثمرين على هذه الأمر.

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وزارة القوى العاملة محمد سعفان علاوة للعاملين بالقطاع الخاص علاوة اتحاد المستثمرين

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