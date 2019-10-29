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عاجل.. الآلاف يتظاهرون في بغداد مطالبين باستقالة الحكومة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:26 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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أفاد مراسل لفضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن عشرات الآلاف يتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد مطالبين باستقالة الحكومة.

هذا واندلعت الاحتجاجات العراقية، في 1 أكتوبر 2019، ببغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.

وندّد المتظاهرين بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.

وتعتبر هذهِ الاحتجاجات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شهر ديسمبر عام 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.

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الكلمات المفتاحية

بغداد العراق الحكومة الآلاف أحتجاجات العراق

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