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محمد الباز: وزير النقل كان موفقًا للغاية في أزمة قطار الإسكندرية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:31 م
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المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
أمنية فوزي
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علق الإعلامي محمد الباز، عن زيارة وزير النقل المهندس كامل الوزير لأسرة ضحية قطار الإسكندرية، قائلا إنه كان هناك محاولة بالأمس لذبح وزير النقل كامل الوزير.

وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "كامل الوزير جدع وابن بلد، ولكنه تسرع في تصريحاته بالأمس فور الإعلان عن الحادث"، موضحًا أنه كان يجب أن يلتزم في تصريحاته بدوره السياسي كوزير.

وأشار إلى أن زيارة كامل الوزير لأسرة الضحية اليوم تؤكد إنه "جدع" و"ابن أصول"،معلقًا: " انتهى زمن أن يعتقد المسئولين أنهم عايشين في أبراج عالية وفوق الخلق"، مؤكدًا أن وزير النقل كان موفقًا للغاية في إدارة هذه الأزمة.
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وزير النقل محمد الباز ضحية قطار الإسكندرية المهندس كامل الوزير المسئولين ‏

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